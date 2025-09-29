Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η εκτός έδρας φανέλα
Η νέα σεζόν βρίσκεται λίγες ώρες μακριά από την έναρξή της και όπως είναι φυσιολογικό υπάρχει ανυπομονησία από όλους τους φιλάθλους ώστε να δουν την αγαπημένη τους ομάδα ξανά.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR μετράει αντίστροφα για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών του μετά το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που πραγματοποιήθηκε στην Αυστραλία και είναι έτοιμος να υποδεχθεί την Μπάγερν (30/09) και την Μπαρτσελόνα (03/10) στο TELEKOM CENTER Athens ενόψει διαβολοβδομάδας.
Όπως είχε αναφερθεί, από τη νέα εμφάνιση απουσιάζει εντελώς το κόκκινο χρώμα, ακόμα και από τη λεπτομέρεια που υπήρχε πάνω στο σήμα του χορηγού. Έτσι έγινε και στην εντός έδρας «πράσινη» εμφάνιση, ενώ το ίδιο συμβαίνει και στην εκτός έδρας φανέλα, στην οποία κυριαρχεί το λευκό χρώμα με χρυσές και πράσινες λεπτομέρειες.
From Athens to every court around.— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 29, 2025
The design that carries our pride away from home.
Sharp White. Fierce Green.
The 2025/26 away jersey, our strength on the road!
@adidasHoops #WeTheGreens #paobcaktor #adidasgr #createdwithadidas pic.twitter.com/b4DqiCWRDR
