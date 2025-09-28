Ο Τι Τζέι Σορτς έκανε μία ανάρτηση αφιερωμένη στον Παναθηναϊκό ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν και ο Τιάγκο Σπλίτερ έκανε το σχόλιο του.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την έναρξη της απαιτητικής σεζόν στη EuroLeague που ξεκινάει με το... καλημέρα σας με «διαβολοβδομάδα».

Το τριφύλλι θα υποδεχτεί την Τρίτη (30/09) και την Παρασκευή (03/10) την Μπάγερν και την Μπαρτσελόνα αντίστοιχα στο TELEKOM CENTER Athens και πραγματοποίησε την καθιερωμένη media day του ενόψει του τζάμπολ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Ο Τι Τζέι Σορτς, ο νεοαποκτηθής γκαρντ του Παναθηναϊκού, έδωσε το σύνθημα για την έναρξη της σεζόν με μία «πράσινη» ανάρτηση από την επίσημη φωτογράφιση της ομάδας και με τη νέα φανέλα. «Έβδομη χρονιά σε αναμονή» έγραψε ο Αμερικανός με δύο τριφύλλια να συνοδεύουν τη λεζάντα.

Από κάτω έγινε... πανζουρλισμός, όπως αναμενόταν, με πρώτο πρώτο τον Τσέντι Όσμαν να σχολιάζει «σκληρός» και τον Τιάγκο Σπλίτερ, τον πρώην προπονητή του στην Παρί, να σχολιάζει με ιμότζι φωτιές. Ο επίσημος λογαριασμός του Παναθηναϊκού με τη σειρά του έγραψε «Πάμε».