Ο Κέντρικ Ναν επέλεξε να φοράει τα ιδιαίτερα παπούτσια του Λεμπρόν Τζέιμς, τα οποία είναι αφιερωμένα για τους 40.000 πόντους καριέρας του «βασιλιά» στο NBA.

Η αντίστροφη μέτρηση για το τζάμπολ της Euroleague έχει ξεκινήσει, με τον Παναθηναϊκό να ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Μπάγερν Μονάχου (30/9, 21:15) στο «TELEKOM CENTER Athens».

Εκείνος που περιμένει πώς και πώς την έναρξη της σεζόν δεν είναι άλλος από τον... MVP, Κέντρικ Ναν, ο οποίος παρουσίασε και τα ιδιαίτερα παπούτσια που θα φοράει!

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός σκόρερ του Παναθηναϊκού επέλεξε τα ολόχρυσα «Uncharted 40k LBJ» τα οποία είναι αφιερωμένα στους 40.000 πόντους καριέρας στην κανονική περίοδο από τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο «βασιλιάς» έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που έφτασε τους 40.000 πόντους στην regular season τον Μάρτιο του 2024 και μεταξύ των πολλών διαφορετικών memorabilia ήταν και τα συγκεκριμένα παπούτσια προς τιμήν του.