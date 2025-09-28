Παναθηναϊκός: Ο Ναν θα φοράει τα... χρυσά παπούτσια για τους 40.000 πόντους του Λεμπρόν!
Η αντίστροφη μέτρηση για το τζάμπολ της Euroleague έχει ξεκινήσει, με τον Παναθηναϊκό να ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Μπάγερν Μονάχου (30/9, 21:15) στο «TELEKOM CENTER Athens».
Εκείνος που περιμένει πώς και πώς την έναρξη της σεζόν δεν είναι άλλος από τον... MVP, Κέντρικ Ναν, ο οποίος παρουσίασε και τα ιδιαίτερα παπούτσια που θα φοράει!
Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός σκόρερ του Παναθηναϊκού επέλεξε τα ολόχρυσα «Uncharted 40k LBJ» τα οποία είναι αφιερωμένα στους 40.000 πόντους καριέρας στην κανονική περίοδο από τον Λεμπρόν Τζέιμς.
Ο «βασιλιάς» έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που έφτασε τους 40.000 πόντους στην regular season τον Μάρτιο του 2024 και μεταξύ των πολλών διαφορετικών memorabilia ήταν και τα συγκεκριμένα παπούτσια προς τιμήν του.
Δείτε την ανάρτηση του Κέντρικ Ναν
