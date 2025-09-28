Μία μέρα πριν κλείσει 30 χρόνια ζωής, ο Ματίας Λεσόρ πρόλαβε να... τρολάρει τους Ερνανγκόμεθ, Ναν και Όσμαν οι οποίοι έχουν συμπληρώσει ήδη τα 30 τους!

Την ημέρα των γενεθλίων του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος έγινε 30 χρονών στις 28 Σεπτεμβρίου, ο Ματίας Λεσόρ είχε όρεξη να αστειευτεί με τους 30άρηδες συμπαίκτες του!

Αν και ο ίδιος θα κλείσει τα 30 μία μέρα αργότερα και δη στις 29 Σεπτεμβρίου, φρόντισε να «τρολάρει» τους Ναν, Χουάντσο και Όσμαν οι οποίοι έχουν συμπληρώσει ήδη 30 χρόνια ζωής μέσα στο 2025.

«Είστε όλοι γέροι. Εγώ ακόμα βρίσκομαι στην δεκαετία των 20» έγραψε χαρακτηριστικά σε storυ του.

Μόνο που και εκείνος ετοιμάζεται να μπει στο συγκεκριμένο... club!