Παναθηναϊκός: Το... τρολάρισμα του Λεσόρ στους 30+άρηδες συμπαίκτες του μία μέρα πριν γίνει και εκείνος 30!
Την ημέρα των γενεθλίων του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος έγινε 30 χρονών στις 28 Σεπτεμβρίου, ο Ματίας Λεσόρ είχε όρεξη να αστειευτεί με τους 30άρηδες συμπαίκτες του!
Αν και ο ίδιος θα κλείσει τα 30 μία μέρα αργότερα και δη στις 29 Σεπτεμβρίου, φρόντισε να «τρολάρει» τους Ναν, Χουάντσο και Όσμαν οι οποίοι έχουν συμπληρώσει ήδη 30 χρόνια ζωής μέσα στο 2025.
«Είστε όλοι γέροι. Εγώ ακόμα βρίσκομαι στην δεκαετία των 20» έγραψε χαρακτηριστικά σε storυ του.
Μόνο που και εκείνος ετοιμάζεται να μπει στο συγκεκριμένο... club!
Δείτε το story
