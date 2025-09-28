Ο Ερυθρός Αστέρας μπαίνει στη νέα σεζόν με προϋπολογισμό-ρεκόρ ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος Ζέλικο Ντρτσέλιτς, ο οποίος δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον Γιάννη Σφαιρόπουλο, χαρακτηρίζοντάς τον «σπουδαίο Ευρωπαίο προπονητή».

Ο Ερυθρός Αστέρας μπαίνει στη νέα σεζόν με ξεκάθαρο όραμα και με... όπλο έναν προϋπολογισμό που φτάνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ, τον υψηλότερο της σύγχρονης ιστορίας του. Ο πρόεδρος του συλλόγου, Ζέλικο Ντρτσέλιτς, χαρακτήρισε «θεμέλιο ενός υγιούς οργανισμού τις υποδομές», τονίζοντας τις επενδύσεις που έχουν ήδη γίνει: νέο προπονητικό κέντρο που θεωρείται από τα κορυφαία στην Ευρώπη, ιδιόκτητο λεωφορείο για πρώτη φορά στην ιστορία του κλαμπ και σύγχρονα αποδυτήρια στο γήπεδο, αντάξια ομάδων του ΝΒΑ.

Στο αγωνιστικό σκέλος, η σερβική ομάδα προχωρά σε ένα εκ βάθρων χτίσιμο, με εννέα νέους παίκτες που καλούνται να ενσωματωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος, τον οποίο ο Ντρτσέλιτς χαρακτήρισε «σπουδαίο Ευρωπαίο προπονητή», είχε τον πρώτο λόγο στη στελέχωση, με τη διοίκηση να φέρνει όλους τους παίκτες που ζήτησε.

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος από τη μεταγραφική περίοδο, το πιο σημαντικό είναι ότι ο προπονητής και το επιτελείο του είναι ικανοποιημένοι», τόνισε ο πρόεδρος και συνέχισε, «Νομίζω ότι ο Γιάνης κάνει σοβαρή δουλειά. Έχουμε εμπιστοσύνη στους προπονητές, καθώς και σε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στον Αστέρα. Ο Γιάννης είναι ένας σπουδαίος Ευρωπαίος προπονητής, πιστεύω ότι θα κάνει τεράστια επιτυχία με αυτήν την ομάδα».

Παρά το γεγονός ότι έγιναν προσπάθειες να αποκτηθούν Σέρβοι παίκτες, η ομάδα δεν κατάφερε να ανταγωνιστεί οικονομικά άλλους ευρωπαϊκούς συλλόγους. Ωστόσο, ο στόχος παραμένει φιλόδοξος: είσοδος στην οκτάδα και συμμετοχή στο Final Four της Αθήνας. Όπως υπογράμμισε ο Ντρτσέλιτς: «Πέρυσι βρεθήκαμε για πρώτη φορά στη δεκάδα της Euroleague. Είναι υποχρέωσή μας να ανέβουμε ένα σκαλοπάτι ακόμη. Θέλουμε να μπούμε στους οκτώ και να χτίσουμε μια ομάδα που θα σταθεί μόνιμα στην ελίτ».

Παράλληλα μιλώντας για την πίεση της ομάδας τόνισε: «Ο Ερυθρός Αστέρας δεν είναι μεγάλος, είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος. Δεν νιώθω πίεση, γιατί η αγάπη για τον Αστέρα είναι οικογενειακή, βαθιά ριζωμένη. Η πίεση για μένα είναι θετική, μου δίνει δύναμη να συνεχίσω».

Για τον τρόπο με τον οποίο εξασφάλισε την πολυετή άδεια της EuroLeague: «Ο Νεμάνια Βασίλιεβιτς κι εγώ πήγαμε προσωπικά στη Βαρκελώνη. Είπα: “Φτάνει πια με τα Zoom – ετοιμάσου, πάμε για την άδεια!” Αυτό είναι τεράστια επιτυχία. Ζητήσαμε επίσης η Σερβία να έχει δύο ομάδες στην EuroLeague. Το Βελιγράδι το αξίζει».

Για την στήριξη του κόσμου: «Είμαι ικανοποιημένος από τις πωλήσεις των διαρκείας. Πέρυσι γεμίσαμε τα γήπεδα, ήμασταν η πιο δημοφιλής ομάδα. Θέλω οι οπαδοί να έρχονται, είτε κερδίζουμε είτε χάνουμε. Ελπίζω φέτος να κερδίσουμε πολύ περισσότερο. Κανείς δεν έχει οπαδούς όπως ο Ερυθρός Αστέρας, είμαστε εθνικό φαινόμενο».