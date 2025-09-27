Ερυθρός Αστέρας, Κάνααν: Υπέστη ρήξη χιαστού

Ερυθρός Αστέρας, Κάνααν: Υπέστη ρήξη χιαστού

Ευτυχία Οικονομίδου
Αϊζάια Κάνααν
Άσχημες είναι οι εξελίξεις σχετικά με τον τραυματισμό του Αϊζάια Κάνααν, με τα χειρότερα σενάρια να επιβεβαιώνονται, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού.

Ο Ερυθρός Αστέρας μετέδωσε τα κακά μαντάτα για τον τραυματισμό του Αϊζάια Κάνααν. Ο γκαρντ των Σέρβων υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο γόνατο.

Περαιτέρω διαγνωστικός έλεγχος θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα για τον παίκτη του Γιάννη Σφαιρόπουλου.

Δείτε Επίσης

Ερυθρός Αστέρας: Αγωνία για τον Κάνααν που τραυματίστηκε στο γόνατο και αποχώρησε υποβασταζόμενος (vid)
Αϊζάια Κάνααν

Υπενθυμίζουμε ότι ο τραυματισμός του Κάνααν έλαβε χώρα στο πρώτο ημίχρονου της αναμέτρησης με την Dubai BC για το Super Cup της VTB League. Εκεί φάνηκε να τραυματίζεται στο αριστερό γόνατο, χωρίς να έχει προηγηθεί επαφή με αντίπαλο. Παρέμεινε για αρκετή ώρα στο παρκέ και τελικά αποχώρησε υποβασταζόμενος με τη βοήθεια συμπαικτών του, κατευθυνόμενος προς τον πάγκο.

Δείτε το στιγμιότυπο του τραυματισμού

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     