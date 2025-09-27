Άσχημες είναι οι εξελίξεις σχετικά με τον τραυματισμό του Αϊζάια Κάνααν, με τα χειρότερα σενάρια να επιβεβαιώνονται, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού.

Ο Ερυθρός Αστέρας μετέδωσε τα κακά μαντάτα για τον τραυματισμό του Αϊζάια Κάνααν. Ο γκαρντ των Σέρβων υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο γόνατο.

Περαιτέρω διαγνωστικός έλεγχος θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα για τον παίκτη του Γιάννη Σφαιρόπουλου.

КК Црвена звезда Меридианбет обавештава јавност да су лекарски прегледи који су обављени у петак, утврдили да је првотимац нашег клуба Ајзеа Кенан повредио предње укрштене лигаменте колена.



Даља дијагностика ће бити спроведена у наредном периоду.#kkczhttps://t.co/WstFDGxe71 September 26, 2025

Υπενθυμίζουμε ότι ο τραυματισμός του Κάνααν έλαβε χώρα στο πρώτο ημίχρονου της αναμέτρησης με την Dubai BC για το Super Cup της VTB League. Εκεί φάνηκε να τραυματίζεται στο αριστερό γόνατο, χωρίς να έχει προηγηθεί επαφή με αντίπαλο. Παρέμεινε για αρκετή ώρα στο παρκέ και τελικά αποχώρησε υποβασταζόμενος με τη βοήθεια συμπαικτών του, κατευθυνόμενος προς τον πάγκο.