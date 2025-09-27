Ερυθρός Αστέρας, Κάνααν: Υπέστη ρήξη χιαστού
Ο Ερυθρός Αστέρας μετέδωσε τα κακά μαντάτα για τον τραυματισμό του Αϊζάια Κάνααν. Ο γκαρντ των Σέρβων υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο γόνατο.
Περαιτέρω διαγνωστικός έλεγχος θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα για τον παίκτη του Γιάννη Σφαιρόπουλου.
Δείτε ΕπίσηςΕρυθρός Αστέρας: Αγωνία για τον Κάνααν που τραυματίστηκε στο γόνατο και αποχώρησε υποβασταζόμενος (vid)
КК Црвена звезда Меридианбет обавештава јавност да су лекарски прегледи који су обављени у петак, утврдили да је првотимац нашег клуба Ајзеа Кенан повредио предње укрштене лигаменте колена.
Даља дијагностика ће бити спроведена у наредном периоду.#kkczhttps://t.co/WstFDGxe71— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) September 26, 2025
Υπενθυμίζουμε ότι ο τραυματισμός του Κάνααν έλαβε χώρα στο πρώτο ημίχρονου της αναμέτρησης με την Dubai BC για το Super Cup της VTB League. Εκεί φάνηκε να τραυματίζεται στο αριστερό γόνατο, χωρίς να έχει προηγηθεί επαφή με αντίπαλο. Παρέμεινε για αρκετή ώρα στο παρκέ και τελικά αποχώρησε υποβασταζόμενος με τη βοήθεια συμπαικτών του, κατευθυνόμενος προς τον πάγκο.
Δείτε το στιγμιότυπο του τραυματισμού
Povredio se Kenan! pic.twitter.com/D1VPhgSw8f— FantomBeograda (@FantomBeograda) September 25, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ερυθρός Αστέρας – Dubai BC 82-80: Πήρε την τρίτη θέση στο Super Cup η ομάδα του Σφαιρόπουλου
- Ερυθρός Αστέρας: Αγωνία για τον Κάνααν που τραυματίστηκε στο γόνατο και αποχώρησε υποβασταζόμενος (vid)
- Ερυθρός Αστέρας - ΤΣΣΚΑ 67-89: Σφαιρόπουλος vs Πιστιόλης σημειώσατε «διπλό» στον δρόμο για τον τελικό του Super Cup