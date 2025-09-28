Η Μπασκόνια επενδύει στη εμπειρία των φιλάθλων της, με τους Βάσκους να ανακοινώνουν πως στο παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό (30/9) θα παρουσιαστεί η νέα οθόνη στην οροφή του γηπέδου, η οποία θα καλύπτει 360 μοίρες!

Ο Ολυμπιακός θα βρει μια... βελτιωμένη «Buesa Arena» στις 30/9, όταν και θα αντιμετωπίσει την Μπασκόνια στη Βιτόρια για την πρεμιέρα της Euroleague.

Οι φίλοι της Μπασκόνια, αλλά και εκείνοι του Ολυμπιακού που θα ακολουθήσουν την αποστολή στη Βιτόρια, θα δουν για πρώτη φορά τη νέα γιγαντοοθόνη στο κέντρο του γηπέδου, η οποία καλύπτει 360 μοίρες και έρχεται να αντικαταστήσει τις οθόνες που χρησιμοποιούσαν οι Βάσκοι μέχρι πρότινος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπασκόνια:

📺 El Buesa Arena estrenará su nuevo videomarcador en el pistoletazo de salida de la EuroLeague ante Olympiacoshttps://t.co/esI9E0F2AD



Pantallas Full HD de mayor tamaño, calidad de imagen superior y una experiencia envolvente sin precedentes en una única superficie de 360… pic.twitter.com/omiqaycRI8 September 28, 2025

Η Μπασκόνια επενδύει στην τεχνολογική καινοτομία και στη βελτίωση της εμπειρίας των φιλάθλων της.

Αυτό την Τρίτη, στην πρεμιέρα της EuroLeague απέναντι στον Ολυμπιακό, η «Buesa Arena» παρουσίασε επίσημα το νέο της σύστημα βιντεοπίνακα, το οποίο αντικαθιστά τις οκτώ οθόνες της κεντρικής κατασκευής με ένα σύγχρονο σύστημα οθονών LG τελευταίας γενιάς.

Η εγκατάσταση διαθέτει μεγαλύτερες οθόνες Full HD, ικανές να προσφέρουν ανώτερη ποιότητα εικόνας και μια πρωτόγνωρη καθηλωτική εμπειρία στο «κυανέρυθρο» γήπεδο. Χάρη στην καινοτόμα τεχνολογία τους, οι οθόνες ενώνονται και μετατρέπονται σε ενιαία επιφάνεια 360 μοιρών, εξασφαλίζοντας ένα εντυπωσιακό οπτικό θέαμα από κάθε σημείο του γηπέδου.

Η εξέλιξη αυτή συνιστά ποιοτικό άλμα στο θέαμα που απολαμβάνουν οι φίλαθλοι από την ίδια κιόλας μέρα. Οι νέες λειτουργίες του βιντεοπίνακα προσφέρουν οπτικοακουστικό περιεχόμενο με πιο δυναμικό, καθαρό και ελκυστικό τρόπο, εδραιώνοντας τη «Buesa Arena» ως μία από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης την αναβάθμιση του LED κυκλώματος του γηπέδου, γεγονός που επιτρέπει την πλήρη ενοποίηση όλων των οπτικών στοιχείων και μια πιο ισχυρή και συνεκτική εικόνα σε όλο το περιβάλλον της εγκατάστασης. Με αυτήν την ανανέωση, η Μπασκόνια επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην καινοτομία και στη συνεχή αναβάθμιση της εμπειρίας των φιλάθλων της, φέρνοντας ολοένα και πιο κοντά το μπασκετικό θέαμα στο υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο.