Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει δείξει πως του... πάει το Super Cup, με τον διεθνή γκαρντ να πραγματοποιεί για δεύτερη σερί χρονιά μεγάλες εμφανίσεις στη Ρόδο και να δείχνει πως η φετινή σεζόν έχει όλες τις προϋποθέσεις για να είναι κάτι τελείως διαφορετικό σε σχέση με την περσινή.

Ο Ολυμπιακός, παρότι πήγε να τα κάνει... μαντάρα κάποια στιγμή, πήρε τη νίκη απέναντι στον Προμηθέα και πανηγύρισε την κατάκτηση του Super Cup, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να βλέπει μια «εσωτερική μεταγραφή» να βγαίνει μπροστά και να κάνει για ακόμη μια σεζόν την διαφορά. Ο λόγος για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο Διεθνής γκαρντ της Εθνικής, επέστρεψε στον... τόπο του εγκλήματος, και συνολικά έκανε ένα φανταστικό τουρνουά στην Ρόδο, με τον ίδιο να ξεχωρίζει για δεύτερη σερί σεζόν στον θεσμό.

Η αρχή έγινε το 2024, όταν και ο παίκτης, παρότι στον ημιτελικό ήταν άστοχος (7π. 1/6 τριπ.), στον τελικό με τον Παναθηναϊκό έθεσε τις βάσεις για την επικράτηση του Ολυμπιακού. Σταμάτησε στους 19 πόντους με 5/7 εντός παιδιάς (1/1 δίποντο, 4/6 τρίποντα) και 5/6 βολές, ενώ είχε ήδη σημειώσει τους 16 από το ημίχρονο! Κάπως έτσι έθεσε τις βάσεις για την τελική επικράτηση της ομάδας του Πειραιά.

Αφήνουμε όμως το 2024 και πάμε στο 2025, όταν και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έλαμψε σε ημιτελικό και τελικό του Super Cup στην Ρόδο.

Απέναντι στην Καρδίτσα ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε 11 πόντους, με τους 9 εξ αυτών να έρχονται στην πρώτη περίοδο, ενώ στον τελικό με τον Προμηθέα πήρε το... όπλο του και δεν σταμάτησε ποτέ να πληγώνει την αντίπαλη άμυνα.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ τελείωσε τον τελικό με 23 πόντους, έχοντας 8/11 εντός παιδιάς (3/4 δίποντα, 5/7 τρίποντα) και 2/2 βολές. Μάλιστα δεν παρέλειψε να... κάνει και πλάκα μετά από το τέλος του αγώνα! «Τα καλάθια εδώ είναι μεγαλύτερα. Δεν ξέρω πώς μπαίνουν τα σουτ, υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είναι λίγο πιο δύσκολο. Αλλά προφανώς νιώθω καλά σε αυτό το γήπεδο και η δουλειά θα συνεχιστεί», είπε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, μεταξύ άλλων.

Με λίγα λόγια, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δείχνει πως του... πάει η Ρόδος, ενώ αποτελεί και έναν παίκτη που φέτος θα υπολογίζεται διαφορετικά από τον Γιώργο Μπαρτζώκα σε σχέση με πέρσι. Και το τονίζουμε αυτό, διότι γυρνώντας στις δηλώσεις του, βλέπουμε και το πόσο τον πόνεσε η προηγούμενη αγωνιστική περίοδο και ο περιορισμένος χρόνος συμμετοχής του.

«Προφανώς έχω κίνητρο, δεν θέλω ποτέ να ξαναβρεθώ στη θέση που ήμουν πέρσι. Θα φροντίσω ώστε φέτος να βάλω τη δουλειά. Θα συνεχίσω να δουλεύω, ανεξάρτητα από τα πάνω και τα κάτω της σεζόν. Δεν θέλω να μείνω ξανά εκτός Final Four. Αυτό ήταν το πρώτο Final Four που χρειάστηκε να δω απ’ έξω. Δεν θέλω ποτέ να βρεθώ ξανά σε αυτή τη θέση. Αυτή η δουλειά δεν θα σταματήσει ποτέ. Έχω κάτι να αποδεικνύω σε κάθε παιχνίδι, είτε είναι στην ελληνική λίγκα είτε στην Euroleague. Είναι μια σημαντική χρονιά για εμάς ως ομάδα να έχουμε κίνητρο σε όλη τη διάρκεια», δήλωσε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Μένει να δούμε την σταθερότητα που θα δείξει μέσα στη σεζόν και την συνέπεια σε αυτά που ανέφερε. Διότι εάν το κάνει, τότε εμείς θα πούμε πως «αυτή είναι η περιβόητη Tyler Time».