Η Μπασκόνια μπορεί να «έχασε» τον Ντιάλο αλλά απέκτησε άμεσα τον Λιθουανό διεθνή γκαρντ, Γκίτις Ραντζέβιτσους.

Παίκτης της Μπασκόνια είναι με κάθε επισημότητα ο Γκίτις Ραντζέβιτσους ο οποίος αγωνιζόταν στη Ρίτας.

Ο διεθνής Λιθουανός γκαρντ είχε πολύ καλή παρουσία στο φετινό BCL ως παίκτης της Ρίτας Βίλνιους, σκοράροντας κατά μέσο όρο 11.6 πόντους με 6.6 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ. Μετά την αποχώρηση του Χαμίντου Ντιάλο, οι Βάσκοι ενεργοποιήθηκαν άμεσα και «γέμισαν» την περιφερειακή τους γραμμή με τον 25χρονο γκαρντ.

Μάλιστα αγωνίστηκε και στα δύο πρόσφατα ματς της Λιθουανίας κόντρα σε Μεγάλη Βρετανία και Ιταλία για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, έχοντας αντίστοιχα 14 πόντους και 4 ριμπάουντ.