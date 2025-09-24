Ο Μαμαντί Ντιακιτέ αντιμετωπίζει θέμα με υψηλό πυρετό και παρόλο που έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο σοβαρού προβλήματος υγείας, η αιτία δεν έχει εξακριβωθεί.

Ο πρωταθλητής του NBA με τους Μιλγουόκι Μπακς το 2021 και άλλοτε συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαμαντί Ντιακιτέ ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν κατά την οποία θα δοκιμάσει την τύχη του στην Euroleague με τη φανέλα της Μπασκόνια.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει η ισπανική «El Correo», ο 28χρονος φόργουορντ από τη Γουινέα, αντιμετωπίζει πρόβλημα με υψηλό πυρετό. Μπορεί ο ίδιος να πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, ωστόσο ο λόγος για τον πυρετό δεν έχει εξακριβωθεί ακόμα, με το ενδεχόμενο ωστόσο κάποιας σοβαρής ασθένειας να έχει αποκλειστεί.

Υπενθυμίζουμε ότι αυτή θα είναι η πρώτη του φορά που θα παίξει από αυτήν την πλευρά του Ατλαντικού, έχοντας περάσει επίσης στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, τους Σπερς και τους Νιου Γιορκ Νικς.

Στο NCAA είχε κατά μέσο όρο 13,6 πόντους, 8,4 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ. Στην ομάδα του Μιλγουόκι , όπου και κατέκτησε το «δαχτυλίδι», κατέγραψε 3,1 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 0,6 ασίστ, σε συνολικά 14 παιχνίδια που αγωνίστηκε.