Μπασκόνια: Παρελθόν ο Ντιάλο
Ένας από τους κορυφαίος παίκτες της Μπασκόνια τη φετινή σεζόν αποτελεί παρελθόν. Ο λόγος για τον Χαμίντου Ντιάλο, με τον οποίο οι Βάσκοι έλυσαν τη συνεργασία τους. Ο πρώην νικητής του διαγωνισμού καρφωμάτων στο ΝΒΑ, εξέφρασε την επιθυμία να αποχωρήσει, με τις δύο πλευρές να τερματίζουν τη συνεργασία τους.
Ο σύλλογος τον ευχαρίστησε για τον επαγγελματισμό του κατά τη διάρκεια της θητείας του ως μέλος της Μπασκόνια και του ευχήθηκε καλή τύχη.
Φέτος ο Ντιάλο ήταν εκ των πιο σταθερών παικτών των Βάσκων στη Euroleague, αφού σε 13 ματς είχε 12.1 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ κατά μέσο όρο. Σημαντική απώλεια για την ισπανική ομάδα.
Comunicado oficial | Hamidou Diallo y Baskonia separan sus caminoshttps://t.co/1D6s4KvfdC pic.twitter.com/grHxNh28Wy— Kosner Baskonia (@Baskonia) December 3, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.