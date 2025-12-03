O Xαμίντου Ντιάλο αποτελεί παρελθόν από τη Μπασκόνια, με τους Βάσκους να χάνουν ένα σημαντικό παίκτη.

Ένας από τους κορυφαίος παίκτες της Μπασκόνια τη φετινή σεζόν αποτελεί παρελθόν. Ο λόγος για τον Χαμίντου Ντιάλο, με τον οποίο οι Βάσκοι έλυσαν τη συνεργασία τους. Ο πρώην νικητής του διαγωνισμού καρφωμάτων στο ΝΒΑ, εξέφρασε την επιθυμία να αποχωρήσει, με τις δύο πλευρές να τερματίζουν τη συνεργασία τους.

Ο σύλλογος τον ευχαρίστησε για τον επαγγελματισμό του κατά τη διάρκεια της θητείας του ως μέλος της Μπασκόνια και του ευχήθηκε καλή τύχη.

Φέτος ο Ντιάλο ήταν εκ των πιο σταθερών παικτών των Βάσκων στη Euroleague, αφού σε 13 ματς είχε 12.1 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ κατά μέσο όρο. Σημαντική απώλεια για την ισπανική ομάδα.