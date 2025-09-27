Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έφτιαξε την ιδανική του επιλογή πεντάδας με τυχαία επιλογή χωρών σε κάθε θέση. Ποιον Έλληνα θρύλο επέλεξε;

Τα παιχνίδια στη EuroLeague συνεχίζονται και τη σκυτάλη πήρε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στο πλαίσιο της media day του Παναθηναϊκού.

Ο Ισπανός φόργουορντ έφτιαξε την ιδανική του πεντάδα με τυχαία επιλογή παίκτη από κάθε χώρα. Πρώτα κλήθηκε να διαλέξει έναν Γάλλο και τοποθέτησε στην θέση «3» τον Νικολά Μπατούμ. Στη συνέχεια, του έτυχε η Ελλάδα και χωρίς διασταγμό επέλεξε τον Δημήτρη Διαμαντίδη ως πόιντ γκαρντ της ομάδας.

Για συμπεραστάτη του στη θέση «2» τοποθέτησε τον Γερμανό, Αντρέας Ομπστ και ως φόργουορντ διάλεξε από την Σερβία τον Νεμάνια Μπιέλιτσα. Τέλος την πεντάδα την έκλεισε με επιλογή από την πατρίδα του, την Ισπανία. Εκεί βρέθηκε σε δίλλημα ανάμεσα στον αδερφό του, Γουίλι Ερνανγκόμεθ και στον Πάου Γκασόλ για τη θέση του σέντερ.