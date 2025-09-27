Η Παρτίζαν έδωσε τριετές συμβόλαιο στον Μίκα Μούρινεν και ο 18χρονος Φινλανδός φόργουορντ εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν να συνεχίσει την καριέρα του στους «ασπρόμαυρους» του Βελιγραδίου.

Ο Μίκα Μούρινεν αποφάσισε να αφήσει τις ΗΠΑ και να υπογράψει συμβόλαιο με την Παρτίζαν. Ο «Slim Jesus» συστήθηκε στο ευρύ κοινό μέσα από τις εμφανίσεις του με τη Φινλανδία στο EuroBasket 2025 και εξήγησε τους λόγους που επέλεξε τους «ασπρόμαυρους» του Βελιγραδίου για τη συνέχεια της καριέρας του.

«Μετά το EuroBasket, έπρεπε να αποφασίσω αν θα μείνω στο λύκειο AZ Compass Prep στην Αριζόνα ή αν θα δοκιμάσω κάτι νέο. Εξετάσαμε όλες τις επιλογές και η Παρτίζαν φάνηκε η καλύτερη εκείνη τη στιγμή. Από παιδί ονειρευόμουν να παίξω μπροστά σε φιλάθλους στη Σερβία, την Ελλάδα και την Τουρκία», δήλωσε ο 18χρονος φόργουορντ στο Yle.

Παράλληλα, ο Μούρινεν δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στο NCAA πριν δηλώσει συμμετοχή στο NBA Draft του 2027: «Μετά τη φετινή σεζόν, ο στόχος είναι να πάω στο κολέγιο και μετά να συμμετάσχω στο draft του 2027. Αυτή η στάση στη Σερβία είναι προσωρινή. Αν πάνε καλά τα πράγματα και μου αρέσει εδώ, ίσως παρακάμψω το κολέγιο πριν το draft, αλλά δεν το θεωρώ πιθανό, γιατί θέλω να ζήσω την εμπειρία του κολεγίου».

Ο «Slim Jesus» αναφέρθηκε και στη συνεργασία του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Είναι ένας προπονητής με τεράστια εμπειρία. Ανυπομονώ να ενταχθώ στην ομάδα. Είμαι έτοιμος για την πρόκληση. Θέλω να εξελιχθώ, και αυτό απαιτεί έναν σκληρό, απαιτητικό προπονητή».