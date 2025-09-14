Ο Μίκα Μούρινεν δείχνει περήφανα τα τατουάζ που καλύπτουν το κορμί του, τα οποία μιλούν περισσότερο για την ψυχή του, παρά για την εικόνα του 18χρονου Slim Jesus, ο οποίος το απόγευμα της Κυριακής (14/9, 17:00, LIVE από το Gazzetta) θα παλέψει για το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025 απέναντι στην Ελλάδα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΓΑ: Γιάννης Σταυρουλάκης

Η πίστη στον εαυτό του, η πεποίθηση ότι προορίζεται για τα παρκέ του NBA, ξεχειλίζει. Προς το παρόν, ο Μίκα Μούρινεν μοιράζει απλόχερα highlights με τη Φινλανδία στο EuroBasket 2025 και το απόγευμα της Κυριακής (14/9, 17:00, LIVE από το Gazzetta) θα βρεθεί απέναντι στην Ελλάδα, διεκδικώντας το χάλκινο μετάλλιο.

Στα 18 του, ο σταρ της Susijengi, της «Αγέλης των Λύκων», όπως αποδίδεται στα ελληνικά το παρατσούκλι της Εθνικής Φινλανδίας, δείχνει περήφανα τα τατουάζ που καλύπτουν το κορμί του, τα οποία μιλούν περισσότερο για την ψυχή του, παρά για την εικόνα ενός παίκτη που ήδη θεωρείται NBA material.

Γεννημένος στις 4 Μαρτίου 2007, ο Μούρινεν έχει ύψος 2.11 μέτρα και άνοιγμα χεριών 2.18. Κάθε σχέδιο στο σώμα του έχει τη δική του σημασία. Στον ώμο δεσπόζει το τρομακτικό πρόσωπο του Μάικλ Μάγιερς από τις ταινίες Halloween, ενώ πιο πάνω, στον λαιμό, αναγράφεται η φράση «The Truth».

Κάτω από τον Μάγιερς, ένα απόφθεγμα που συνοψίζει τη φιλοσοφία του: «The only impossible journey is the one you never begin» (σ.σ. «Το μόνο αδύνατο ταξίδι είναι εκείνο που δεν ξεκινάς ποτέ»). Στο μπράτσο του διακρίνεται η λέξη Patience, Υπομονή.

Και στο τέλος του χεριού του, στον καρπό, ανεμίζει η φινλανδική σημαία, μια υπενθύμιση του ποιος είναι και από πού έρχεται, δίχως να ξεχνά ποτέ τις ρίζες του. Το συγκεκριμένο τατουάζ το χτύπησε τον περασμένο Ιανουάριο, ως φόρο τιμής στη χώρα του, καθώς τα τελευταία χρόνια ζει στο εξωτερικό. Πρώτα στην Ισπανία, από τα 15 του. Και από το 2023/24 στις ΗΠΑ, όπου αγωνίζεται στο λύκειο AZ Compass Prep, στην Αριζόνα.

Η απόσταση δεν τον απομάκρυνε. Το αντίθετο. «Όταν επιστρέφω από την Αμερική και φτάνω στη Φινλανδία, ακόμη κι αν βρέχει, δεν με νοιάζει. Απλώς είμαι χαρούμενος που είμαι πίσω. Οι ΗΠΑ δεν θα είναι ποτέ ‘σπίτι όπως είναι η Φινλανδία», έχει παραδεχτεί σε παλαιότερη συνέντευξή του.

Το πιο συγκινητικό σχέδιο

Ίσως όμως το πιο ιδιαίτερο τατουάζ του να είναι αυτό που βρίσκεται στην παλάμη του. Δύο ελέφαντες. Ο μεγαλύτερος δίνει στον μικρότερο μια σφαίρα που μοιάζει με τον πλανήτη Γη, πάνω στην οποία υπάρχει ένα στέμμα.

«Ο μεγάλος ελέφαντας συμβολίζει τους γονείς μου. Μου παραδίδουν την κληρονομιά τους στο μπάσκετ, κι εγώ την αποδέχομαι. Ο κόσμος συμβολίζει αυτή την παρακαταθήκη και το μπάσκετ».

Ο πατέρας του, Κίμο Μούρινεν, έπαιξε 156 αγώνες με την Εθνική Φινλανδίας, κατέκτησε τρία πρωταθλήματα και αγωνίστηκε σε Ιταλία και Γερμανία. Η μητέρα του, Τζένι Λάκσονεν, με 56 διεθνείς συμμετοχές, έχει και αυτή μακρά πορεία σε Φινλανδία, Ισπανία και Γερμανία. Και οι δύο σπούδασαν με υποτροφία στις ΗΠΑ.

Στο γήπεδο, ο Μούρινεν συνδυάζει ταχύτητα και τρομερή εκρηκτικότητα. Το μόνο που του λείπει ακόμη είναι μυϊκή δύναμη και εμπειρία. Στα τατουάζ του είναι γραμμένη η ιστορία του. Στο παρκέ, τη γράφει ο ίδιος. Με καρφώματα, με απίθανα μπλοκ, με πάθος και μάτι που γυαλίζει.