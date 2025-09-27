Η Βιέννη και το Μόναχο φαίνεται να είναι οι επικρατέστεροι τόποι διεξαγωγής της αναμέτρησης Παρτίζαν – Ολυμπιακός για την 22η αγωνιστική της EuroLeague, σύμφωνα με τον πρόεδρο των «ασπρόμαυρων», Οστόγια Μιχαΐλοβιτς. Εξετάζεται επίσης η Θεσσαλονίκη για το παιχνίδι με τη Χάποελ.

Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο αναμένεται να «ξεσπιτώσει» την Παρτίζαν για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένα, στις 16 Ιανουαρίου οι Σέρβοι θα υποδεχθούν τους Πειραιώτες σε παιχνίδι για την 22η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο πρόεδρος της ομάδας, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς, αναφέρθηκε στις σκέψεις του για το ματς, το οποίο φαίνεται πολύ πιθανό να διεξαχθεί στη Βιέννη ή στο Μόναχο.

«Τον Ιανουάριο έχουμε μια ιδιαίτερη κατάσταση στην Beogradska Arena, καθώς θα διεξαχθούν αγώνες υγρού στίβου και είμαστε αναγκασμένοι να δώσουμε δύο παιχνίδια εκείνον τον μήνα εκτός έδρας. Έχουμε ήδη κάποιες ιδέες και περιμένουμε την τελική στάση των πόλεων που συζητάμε. Σκεφτόμαστε να παίξουμε το ματς με τον Ολυμπιακό στη Βιέννη ή στο Μόναχο, ενώ η αναμέτρηση με τη Χάποελ θα διεξαχθεί είτε στη Λιουμπλιάνα είτε στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη έχει για όλους εμάς έντονο συναισθηματικό δέσιμο λόγω του αδελφοποιημένου συλλόγου, του ΠΑΟΚ, ωστόσο το γήπεδο δεν είναι πολύ μεγάλο. Θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες» ανέφερε σχετικά ο διοικητικός ηγέτης των Σέρβων.