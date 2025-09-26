Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει δικό του τον Φρανκ Ντιλικινά, με τους «ερυθρολεύκους» να συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις και τις εξελίξεις να αναμένονται εντός της ημέρας.

Δεν τελείωσε, όπως φαίνεται, το σίριαλ του Φρανκ Ντιλικινά και το ενδεχόμενο μετακόμισής του στον Ολυμπιακό. Ο Γάλλος γκαρντ δεσμεύεται με συμβόλαιο στην Παρτίζαν και όλα έδειχναν πως η υπόθεσή του «ναυαγεί», μετά και τις απαιτήσεις των Σέρβων.

Ωστόσο φαίνεται πως τίποτα δεν τελείωσε, παρά το γεγονός πως το μεσημέρι της Πέμπτης, οι Πειραιώτες έδειξαν να απομακρύνονται από τις διαπραγματεύσεις για τον παίκτη.

Η Παρτίζαν ζητούσε όλο αυτό από τον Ολυμπιακό ένα οικονομικό αντάλλαγμα, για να μη χάσει τελικά ως ελεύθερο τον Ντιλικινά, παρότι δεν τον είχε στα πλάνα της. Τελικά όρισε αυτό το ποσό στις 300.000 με την υπόθεση να μην έχει τελειώσει. Οι δύο πλευρές ήρθαν σε επαφή αργά το βράδυ της Πέμπτης (25/9), για να διαπραγματευτούν εκ νέου το αντίτιμο αυτό και φαίνεται πως στο φινάλε θα υπάρξει λύση. Πολύ πιθανό αυτό να συμβεί ακόμα και εντός της ημέρας.

Μιας και το δεδομένο είναι πως και οι τρεις πλευρές θέλουν να υπάρξει deal. Τόσο ο Ολυμπιακός, όσο ο Ντιλικινά, αλλά και η Παρτίζαν, η οποία δεν τον έχει στα πλάνα της και δε θέλει να κουβαλήσει το συμβόλαιό του.

Με τον χρόνο, βέβαια, να πιέζει. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ρωτήθηκε πριν το Super Cup και ανέφερε πως 100% δε θα έχει κάποιον νέο παίκτη στη διπλή αγωνιστική της Ισπανίας. Βέβαια, οι Πειραιώτες δε θα περιμένουν άλλο για να ξεκαθαρίσει το θέμα με την Παρτίζαν και τον Ντιλικινά, καθώς όπως διαβάσατε από την Πέμπτη στο Gazzetta, παράλληλα εξετάζουν άλλες περιπτώσεις, ειδικότερα από τις ΗΠΑ, αναμένοντας στις αρχές Οκτωβρίου τα κοψίματα από το NBA.