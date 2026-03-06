Για ακόμη μία φορά Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους στο ΣΕΦ με τον Κώστα Σλούκα, να επιστρέφει στο γήπεδο το οποίο γνωρίζει πολύ καλά.

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό (06/03, 21:15) στο ΣΕΦ για την 30η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Κώστα Σλούκα να επιστρέφει για ακόμη μία φορά στο φαληρικό στάδιο ως αντίπαλος.

Από το καλοκαίρι του 2023 ο διεθνής γκαρντ φοράει τη φανέλα των «πρασίνων» και έχει αντιμετωπίσει τους «ερυθρόλευκους» ουκ ολίγες φορές τόσο για τις εγχώριες διοργανώσεις, όσο και για την EuroLeague.

Αυτή τη φορά όμως το βάρος για το αποτέλεσμα για την ομάδα του Έργκιν Άταμαν είναι μεγαλύτερο, καθώς βρίσκεται στην 10η θέση της βαθμολογίας και θέλει να ανακτήσει έδαφος, προκειμένου να διεκδικήσει τις πιθανότητές της και να βρεθεί στα play-offs.

Ο Κώστας Σλούκας έχει παίξει κόντρα στον Ολυμπιακό στην EuroLeague πέντε φορές με την κορυφαία του εμφάνιση να την πραγματοποιεί στις 6 Οκτωβρίου του 2023, που είχε σημειώσει 20 πόντους (5/9 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 4/4 βολές), 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 31:12 λεπτά συμμετοχής.

Μάλιστα εκείνο το βράδυ ήταν το πρώτο ματς κόντρα στους Πειραιώτες για τον 36χρονο στην EuroLeague, στην αναμέτρηση που είχε ανοίξει την αυλαία για την αγωνιστική σεζόν 2023-24, που ο Παναθηναϊκός έραψε το 7ο αστέρι στη φανέλα του στο Βερολίνο, με τον Σλούκα να αναδεικνύεται και MVP του Final-Four.

Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» μέχρι τώρα διανύει μια πολύ καλή χρονιά, έχοντας στην «πλάτη» του και το Eurobasket όπου κατέκτησε με την Εθνική Ελλάδας το χάλκινο μετάλλιο το καλοκαίρι που μας πέρασε.

Στην τρέχουσα αγωνιστική σεζόν μετράει μ.ο 10.3 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 5.1 ασίστ σε 21:18 λεπτά συμμετοχής και θέλει να… οδηγήσει την ομάδα του προς την 17η νίκη της.

Αναλυτικά τα νούμερα του Κώστα Σλούκα στην EuroLeague κόντρα στον Ολυμπιακό:

02/01/2026 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 82-87 : 5 πόντοι (1/6 δίποντα, 3/3 βολές, 2 ασίστ, 1 ριμπάουντ σε 18:44 λεπτά συμμετοχής.

: 5 πόντοι (1/6 δίποντα, 3/3 βολές, 2 ασίστ, 1 ριμπάουντ σε 18:44 λεπτά συμμετοχής. 14/03/2025 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 76-74 : 9 πόντοι (1/3 δίποντα, 7/7 βολές, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ σε 27:17 λεπτά συμμετοχής.

: 9 πόντοι (1/3 δίποντα, 7/7 βολές, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ σε 27:17 λεπτά συμμετοχής. 8/11/2024 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 89-94 : 12 πόντοι (2/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5/5 βολές), 1 ριμπάουντ, 7 ασίστ σε 30:30 λεπτά συμμετοχής.

: 12 πόντοι (2/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5/5 βολές), 1 ριμπάουντ, 7 ασίστ σε 30:30 λεπτά συμμετοχής. 14/03/2024 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 71-64 : 7 πόντοι (1/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές), 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ σε 20:36 λεπτά συμμετοχής.

: 7 πόντοι (1/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές), 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ σε 20:36 λεπτά συμμετοχής. 06/10/2023 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 78-88: 20 πόντοι, (5/9 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 4/4 βολές), 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ σε 31:12 λεπτά συμμετοχής.



Μ.Ο: 10.6 πόντοι, 4.2 ασίστ, 2.6 ριμπάουντ.