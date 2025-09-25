Πλήγμα για τον Ερυθρό Αστέρα, αφού ο Αϊζάια Κάναν τραυματίστηκε σοβαρά λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της EuroLeague, αφήνοντας τον Γιάννη Σφαιρόπουλο με έναν μεγάλο πονοκέφαλο ενόψει της πρεμιέρας.

Δυσάρεστες εξελίξεις για τον Ερυθρό Αστέρα, καθώς ο Αϊζάια Κάναν τραυματίστηκε στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Dubai BC στο Βελιγράδι, στο πλαίσιο του VTB Super Cup.

Ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη τραυματισμό στο αριστερό γόνατο, χωρίς να έχει προηγηθεί επαφή με αντίπαλο. Παρέμεινε για αρκετή ώρα στο παρκέ και τελικά αποχώρησε με τη βοήθεια συμπαικτών του, κατευθυνόμενος προς τον πάγκο. Όλα αυτά πριν από την πρεμιέρα της σεζόν 2025/26 στην EuroLeague, όπου η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου θα υποδεχθεί την Αρμάνι (30/9, 21:00) και στη συνέχεια θα δοκιμαστεί εκτός έδρας απέναντι στην Μπάγερν (2/10, 21:30).