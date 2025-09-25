Ερυθρός Αστέρας: Αγωνία για τον Κάνααν που τραυματίστηκε στο γόνατο και αποχώρησε υποβασταζόμενος (vid)
Δυσάρεστες εξελίξεις για τον Ερυθρό Αστέρα, καθώς ο Αϊζάια Κάναν τραυματίστηκε στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Dubai BC στο Βελιγράδι, στο πλαίσιο του VTB Super Cup.
Ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη τραυματισμό στο αριστερό γόνατο, χωρίς να έχει προηγηθεί επαφή με αντίπαλο. Παρέμεινε για αρκετή ώρα στο παρκέ και τελικά αποχώρησε με τη βοήθεια συμπαικτών του, κατευθυνόμενος προς τον πάγκο. Όλα αυτά πριν από την πρεμιέρα της σεζόν 2025/26 στην EuroLeague, όπου η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου θα υποδεχθεί την Αρμάνι (30/9, 21:00) και στη συνέχεια θα δοκιμαστεί εκτός έδρας απέναντι στην Μπάγερν (2/10, 21:30).
Povredio se Kenan! pic.twitter.com/D1VPhgSw8f— FantomBeograda (@FantomBeograda) September 25, 2025
