Μπαρτζώκας: «Περισσότερο οι δημοσιογράφοι θα θέλατε μια αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό - 100% χωρίς νέο παίκτη στην Ισπανία»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, λίγο πριν την αναχώρηση του Ολυμπιακού για τη Ρόδο, μίλησε μεταξύ άλλων για την απουσία του Παναθηναϊκού, την κατάσταση του Κίναν Έβανς αλλά και για το αν θα υπάρχει κάποιο νέο πρόσωπο στην αποστολή για την Ισπανία.

Ο Ολυμπιακός άρχισε το ταξίδι του προς τη Ρόδο, εκεί όπου μαζί με την ΑΕΚ, την Καρδίτσα και τον Προμηθέα Πατρών θα διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο της σεζόν, αυτόν του Stoiximan Super Cup.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Μπαρτζώκας, στις δηλώσεις του κατά την αναχώρηση από την Αθήνα, μίλησε για το τι περιμένει να δει από την ομάδα του ενώ υπογράμμισε ότι δεν θα υπάρχει σίγουρα κάποιο νέο πρόσωπο για την αποστολή στην Ισπανία.

«Δεν νομίζω ότι καμία έχει χημεία. Ούτε οι αντίπαλοί μας πιστεύω θα είναι ιδιαίτερα έτοιμοι αλλά αυτή είναι η διαδικασία, είναι ο πρώτος τίτλος που παίζεται νωρίς στη χρονιά, πριν αρχίσει το πρωτάθλημα και η Euroleague, οπότε καλούμαστε να δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι».

Για το πως διαχειρίζεται την απουσία του Παναθηναϊκού: «Δεν το έχω σκεφτεί καθόλου να σας πω την αλήθεια. Είτε ήταν ο Παναθηναϊκός, είτε δεν είναι, εμείς έχουμε έναν στόχο. Νε κερδίσουμε το Super Cup και έχουμε σίγουρα σεβασμό στους αντιπάλους μας, κατ' αρχήν στην Καρδίτσα με την οποία παίζουμε άυριο και οπωσδήποτε θεωρούμε ότι η ομάδα μας έχει ποιότητα, έχει ταλέντο, σε όποια διοργάνωση παίζει να διεκδικεί τον τίτλο. Μένει τώρα να δούμε σε τι βαθμό θα είμαστε έτοιμοι, πόσο καλά θα παίξουμε και φυσικά επαναλαμβάνω ότι ο αντίπαλος πάντα παίζει ρόλο. Η Καρδίτσα είναι καλή ομάδα, την έχουμε δει δηλαδή και έχουμε καλή άποψη».

Για το αν θα ήθελε ένα τεστ ενόψει Euroleague με τον Παναθηναϊκό: «Εσείς το θέλετε μάλλον, οι δημοσιογράφοι γιατί θα είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Δεν με νοιάζει. Παίξαμε με τέσσερις ομάδες Euroleague στην Κύπρο και στην Κρήτη και ήταν πάρα πολύ δυνατά τεστ για εμάς. Μας βοήθησαν πάρα πολύ στο να βελτιωθούμε. Ξέρετε, την επόμενη Τρίτη και την Πέμπτη παίζουμε μέσα στην Ισπανία, οπότε από αυτή την άποψη καλό είναι που δεν έχουμε ένα ακόμα παιχνίδι τέτοιας σημασίας και έντασης».

Για την κατάσταση του Κίναν Έβανς: «Δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Θα είναι μαζί μας στο ταξίδι. Έχει ξεκινήσει ενδυνάμωση και θεραπείες, ελπίζω το συντομότερο δυνατό να είναι έτοιμος, αλλά δεν υπάρχει κάτι καινούριο».



Για το τι περιμένει να δει από την ομάδα του: «Να έχει μεγαλύτερη σταθερότητα στο πως εκτελεί αμυντικά και επιθετικά. Όπως είναι φυσιολογικό έχουμε αρκετά πάνω κάτω από όταν ξεκίνησε η χρονιά. Στα φιλικά που παίξαμε έχουμε κάποια διαστήματα που παίξαμε πολύ καλά αλλά υπάρχουν και κάποια διαστήματα που είναι κενά. Το πρόβλημα είναι κατά κάποιον τρόπο φυσιολογικό, έχουμε νέους παίκτες οι οποίοι παίζουν αρκετό χρόνο στην ομάδα, αλλά σίγουρα πρέπει να αυξήσουμε τα διαστήματα που παίζουμε καλά, γιατί αρχής γενομένης από το τουρνουά τώρα αλλά και την Τρίτη στην Ευρωλίγκα δενβ συγχωρούνται τα κακά διαστήματα».

Για το αν θα υπάρχει νέος παίκτης στην αποστολή για την Ισπανία: «100% όχι».