Εμφανίσεις ομάδων Euroleague: Τι επιτρέπεται και τι όχι από τη διοργανώτρια αρχή ως προς τις ομάδες και τους χορηγούς

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ ποιοι είναι οι κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι ομάδες της Euroleague ως προς τις φανέλες που θα φορούν και συγκεκριμένα στο κομμάτι των χορηγών;

Η ανυπομονησία για την έναρξη της νέας σεζόν της Euroleague κάθε χρόνο αυτή την περίοδο είναι μεγάλη. Νέες μεταγραφές, παίκτες από περασμένες σεζόν που έχουν συνδεθεί με τις ομάδες, αντίπαλοι, όλα δημιουργούν ένα κλίμα έντονου ενθουσιασμού για το επόμενο διάστημα. Μέσα σε αυτό είναι φυσικά και οι φανέλες που θα φορούν οι ομάδες τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε τις τρεις φανέλες του, με την πρώτη να είναι κόκκινη με δύο άσπρες ρίγες ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR από την πλευρά του, έκανε γνωστή την εντός έδρας φανέλα, η οποία είναι κατά κύριο λόγο πράσινη με χρυσές λεπτομέρειες.

Πέρα από τα σήματα των διοργανώσεων και των ομάδων, πάνω τους φέρουν φυσικά και μεγάλους χορηγούς. Το Gazzetta σας παρουσιάζει ποιες είναι οι λεπτομέρειες που πρέπει να προσέχουν οι ομάδες όταν γίνεται η σχεδίαση των φανελών της νέας σεζόν, ως προς την εμπορική αξιοποίησή τους.

Αρχικά να αναφέρουμε ότι όπως κάθε διοργάνωση σε -σχεδόν- οποιοδήποτε επίπεδο, η Euroleague έχει θεσπίσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο μέσα στο οποίο ορίζει με σαφήνεια τι επιτρέπεται και τι όχι στο μπροστινό μέρος των φανελών.

Ως προς τα λογότυπα που υπάρχουν στο ύψος του στήθους. Το λογότυπο της εταιρείας η οποία σχεδιάζει τη φανέλα, έχει περιορισμό μέγιστης επιφάνειας τα 10 τετραγωνικά εκατοστά και τοποθετείται στη δεξιά πλευρά. Για το έμβλημα της ομάδας ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα, το μέγεθός του να φτάσει μέχρι και τα 25 τετραγωνικά εκατοστά και μπορεί να μπαίνει συνήθως στο κέντρο. Τη φετινή σεζόν ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα αυτά τα δύο να αλλάξουν θέση μεταξύ τους ή ακόμα και να τοποθετηθούν και τα δύο στη δεξιά πλευρά. Στην αριστερή πλευρά είναι σε κάθε περίπτωση το σήμα της Euroleague.

Παράλληλα, υπάρχει χώρος για μία μικρή διαφήμιση, συνήθως για χορηγούς που συνδέονται άμεσα με την ταυτότητα της ομάδας, με μέγιστες διαστάσεις τα 2 εκ. σε ύψος και τα 5 εκ. σε πλάτος.

Ως προς τις ζώνες διαφήμισης, οι οποίες βρίσκονται στο κέντρο της φανέλας, ο κανονισμός προβλέπει χώρο για μέχρι δύο χορηγούς. Αυτοί πρέπει να έχουν μέγιστο μέγεθος τα 16 εκ. σε ύψος και τα 30 εκ. σε πλάτος. Ανάμεσά τους δε, πρέπει να υπάρχει ένα διάκενο τουλάχιστον 5 εκ. ώστε να είναι ευδιάκριτα.

Βέβαια, υπάρχει μέγιστο όριο ως προς των αριθμό των χορηγών που μπορούν να υπάρχουν στο μπροστινό μέρος της εκάστοτε φανέλας. Συγκεκριμένα, μία ομάδα δεν μπορεί να έχει πάνω από δύο εμπορικά brands, ανεξάρτητα μάλιστα από την όποια σύνδεση μπορεί να έχουν με την επωνυμία της συγκεκριμένης ομάδας.