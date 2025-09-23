Μία «ερυθρόλευκη», μία λευκή και μία μαύρη είναι οι φανέλες του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν, με τους Κώστα Παπανικολάου, Εβάν Φουρνιέ και Σάσα Βεζένκοβ να πρωταγωνιστούν στο βίντεο της παρουσίασης.

Η νέα σεζόν έρχεται με νέες φανέλες και... ανυπομονησία στον Ολυμπιακό. Όπως άλλωστε φαίνεται και από το βίντεο της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, με πρωταγωνιστές τους Κώστα Παπανικολάου, Σάσα Βεζένκοβ και Εβάν Φουρνιέ. Με τον τελευταίο να περιμένει τη νέα σεζόν και τις επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας, που ξεκινούν την προσεχή Παρασκευή (26/9) με το Super Cup και φυσικά με την EuroLeague που κάνει τζάμπολ στις 30 Σεπτεμβρίου.

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε, λοιπόν, τις τρεις του φανέλες. Με την κλασική «ερυθρόλευκη» να τη φοράει ο αρχηγός, Κώστας Παπανικολάου. Ενώ δίπλα του, στέκεται ο Εβάν Φουρνιέ που φοράει την άσπρη φανέλα, με κόκκινες πινελιές στον γιακά και στο πλάι.

Ενώ ο Σάσα Βεζένκοβ φόρεσε την τρίτη φανέλα του Ολυμπιακού, που έχει μαύρο χρώμα, επίσης με κόκκινες πινελιές.