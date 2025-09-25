Η ομοσπονδία της Γαλλίας «μαζεύτηκε» για Ντιλικινά: Η κίνηση που δείχνει το κώλυμα με Ολυμπιακό και Παρτίζαν

Η ομοσπονδία της Γαλλίας κατέβασε τη δημοσίευση που είχε κάνει, με την οποία έστελνε τον Φρανκ Ντιλικινά στον Ολυμπιακό.

Τις τελευταίες ημέρες, το όνομα του Φρανκ Ντιλικινά έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τον Ολυμπιακό, με την υπόθεσή του να φαίνεται ότι έχει μπει ως προτεραιότητα για την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ.

Την Τρίτη (23/9), εν μέσω του χαμού που επικρατούσε από διάφορες φήμες για το μέλλον του, η γαλλική ομοσπονδία μέσω του account για τις εθνικές ομάδες της, είχε δείξει ότι ο παίκτης πάει στην ομάδα του Πειραιά.

Σε περίπτωση όμως που αναζητήσει κανείς τη συγκεκριμένη δημοσίευση στον λογαριασμό στο Twitter, αυτή φαίνεται ότι πλέον δεν υπάρχει!