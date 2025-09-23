Ολυμπιακός: Η ομοσπονδία της Γαλλίας... έστειλε τον Ντιλικινά στην ομάδα του Πειραιά
Το τελευταίο διάστημα, ο Ολυμπιακός ασχολείται με την περίπτωση του Φρανκ Ντιλικινά, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν... λοκάρει στον παίκτη με σκοπό να γεμίσει τις θέσεις των γκαρντ.
Διάφορες φήμες κυκλοφορούν με το αν η ομάδα του Πειραιά τα έχει βρει με την Παρτίζαν Βελιγραδίου για την απόκτησή του, ωστόσο την ώρα όπου επικρατεί ένας... χαμός για την περίπτωση αυτής της μεταγραφής, η γαλλική ομοσπονδία μέσα από δημοσίευσή της στον λογαριασμό που αφορά τις εθνικές ομάδες της Γαλλίας, αναφέρει πως ο παίκτης αναμένεται να βρεθεί με τον Εβάν Φουρνιέ και τον Μουσταφά Φαλ στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού!
O 27χρονος Γάλλος διεθνής γκαρντ αγωνίστηκε στη Euroleague πέρυσι με την ομάδα του Ομπράντοβιτς σε 21 παιχνίδια. Εκεί μέτρησε 6.1 πόντους, με 54,5% δίποντο, 37,1% τρίποντο και 1,7 ασίστ. Tο 2017 ήταν Νο.8 στο draft από τους Νικς.
Direction l’Olympiacos 🫡
Frank Ntilikina signe à @Olympiacos_BC et rejoint @EvanFourmizz et Moustapha Fall en Grèce 💪#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/AP6FKdHj05— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) September 23, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.