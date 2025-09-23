Μέσα από δημοσίευση στο Twitter, η ομοσπονδία της Γαλλίας ανέφερε ότι ο Φρανκ Ντιλικινά πάει στον Ολυμπιακό!

Το τελευταίο διάστημα, ο Ολυμπιακός ασχολείται με την περίπτωση του Φρανκ Ντιλικινά, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν... λοκάρει στον παίκτη με σκοπό να γεμίσει τις θέσεις των γκαρντ.

Διάφορες φήμες κυκλοφορούν με το αν η ομάδα του Πειραιά τα έχει βρει με την Παρτίζαν Βελιγραδίου για την απόκτησή του, ωστόσο την ώρα όπου επικρατεί ένας... χαμός για την περίπτωση αυτής της μεταγραφής, η γαλλική ομοσπονδία μέσα από δημοσίευσή της στον λογαριασμό που αφορά τις εθνικές ομάδες της Γαλλίας, αναφέρει πως ο παίκτης αναμένεται να βρεθεί με τον Εβάν Φουρνιέ και τον Μουσταφά Φαλ στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού!

O 27χρονος Γάλλος διεθνής γκαρντ αγωνίστηκε στη Euroleague πέρυσι με την ομάδα του Ομπράντοβιτς σε 21 παιχνίδια. Εκεί μέτρησε 6.1 πόντους, με 54,5% δίποντο, 37,1% τρίποντο και 1,7 ασίστ. Tο 2017 ήταν Νο.8 στο draft από τους Νικς.