Ο Τζαρόμ Μπλοσομγκέιμ έφτιαξε τη δική του τελική κατάταξη για τη φετινή EuroLeague «βλέποντας» ως πρωτοπόρο τον Παναθηναϊκό και δεύτερη τη Μονακό. Πού κατέταξε τον Ολυμπιακό;

Η EuroLeague έχει βγάλει νέο... φίλτρο στο Tik Tok και όλοι οι παίκτες φτιάχνουν τη δική τους τελική κατάταξη για τη βαθμολογίας της φετινής σεζόν.

Την σκυτάλη πήρε ο Τζαρόμ Μπλοσομγκέιμ και έφτιαξε τη δική του λίστα. Την πρωτιά την έδωσε στον Παναθηναϊκό, ενώ στη δεύτερη θέση τοποθέτησε τη δική του ομάδα, τη Μονακό.

Ο Ολυμπιακός έρχεται τρίτος στην κατάταξη, ενώ την τετράδα τη συμπλήρωσε με την Ρεάλ Μαδρίτης.