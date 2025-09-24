EuroLeague: O Παναθηναϊκός η κορυφαία ομάδα για τον Μπλοσομγκέιμ, πού κατέταξε τον Ολυμπιακό (vid)
Η EuroLeague έχει βγάλει νέο... φίλτρο στο Tik Tok και όλοι οι παίκτες φτιάχνουν τη δική τους τελική κατάταξη για τη βαθμολογίας της φετινής σεζόν.
Την σκυτάλη πήρε ο Τζαρόμ Μπλοσομγκέιμ και έφτιαξε τη δική του λίστα. Την πρωτιά την έδωσε στον Παναθηναϊκό, ενώ στη δεύτερη θέση τοποθέτησε τη δική του ομάδα, τη Μονακό.
Ο Ολυμπιακός έρχεται τρίτος στην κατάταξη, ενώ την τετράδα τη συμπλήρωσε με την Ρεάλ Μαδρίτης.
Δείτε το βίντεο
Jaron took this very seriously 🔮@JaronBgame pic.twitter.com/sxWlYkDDiH— EuroLeague (@EuroLeague) September 24, 2025
