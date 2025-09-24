EuroLeague: Αυτό Αυτό είναι το νέο «χρυσό» deal , πάνω από 10 εκατ. στα ταμεία, τι προβλέπει η συμφωνία
Το πρωί της Τετάρτης (24/9), η EuroLeague ανακοίνωσε δύο νέους βασικούς συνεργάτες για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, την Etihad Airways και το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού του Άμπου Ντάμπι. Μια στρατηγική συμφωνία που ενισχύει τον ρόλο του Άμπου Ντάμπι στον παγκόσμιο αθλητισμό, αλλά κυρίως αλλάζει σελίδα στο εμπορικό μοντέλο της διοργάνωσης.
Οι νέες συμφωνίες δεν ανήκουν στην κατηγορία της ονοματοδοσίας, κάτι που πλέον καταργείται από την EuroLeague, αλλά στη δεύτερη βαθμίδα χορηγιών, ως Main Partners και Final Four Presenting Partner. Αυτό σημαίνει πως η λίγκα διατηρεί το όνομά της καθαρό, χωρίς να «κουμπώνει» πάνω του κάποια εταιρική ταμπέλα, όπως γινόταν την τελευταία δεκαετία με την Turkish Airlines. Η εποχή της «Turkish Airlines EuroLeague» ανήκει πια στην ιστορία, με τη λίγκα να κρατάει το όνομά της και να επενδύει σε στρατηγικές συνεργασίες με πολλαπλούς ισχυρούς παίκτες της αγοράς.
- Euroleague: Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού του Άμπου Ντάμπι και η Etihad είναι οι δύο νέοι βασικοί συνεργάτες
Το οικονομικό κομμάτι, βέβαια, είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Gazzetta, το συνολικό ποσό που θα μπει στα ταμεία της EuroLeague από τις δύο νέες χορηγίες ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, περισσότερα δηλαδή από όσα εξασφάλιζε η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση κάθε χρόνο με την προηγούμενη συμφωνία ονοματοδοσίας με την Turkish Airlines. Με λίγα λόγια, περισσότερα χρήματα, χωρίς την «υποχρέωση» να δίνει το όνομά της σε κάποια εταιρεία.
.@dctabudhabi and @etihad have become the main partners of Euroleague Basketball for the next four years 🤝— EuroLeague (@EuroLeague) September 24, 2025
The strategic partnership marks a defining moment in Euroleague Basketball’s commercial evolution, accelerating our mission to grow European basketball and bring our… pic.twitter.com/QRlcgJ1c4y
Η προβολή παράλληλα θα είναι έντονη τα λογότυπα του Experience Abu Dhabi και της Etihad Airways θα εμφανίζονται σε γήπεδα, τηλεοπτικές μεταδόσεις και φανέλες, με κυκλική εναλλαγή ανάμεσα στις ομάδες ώστε να διατηρείται ισορροπημένη παρουσία. Παράλληλα, η συνεργασία επεκτείνεται και στο ψηφιακό κομμάτι με κοινό περιεχόμενο και δράσεις που θα φέρουν τους φιλάθλους πιο κοντά στο προϊόν.
Σε πρακτικό επίπεδο, αυτό σημαίνει περισσότερα έσοδα που θα μοιράζονται οι ομάδες, καλύτερες συνθήκες προβολής για το προϊόν και ένα σαφές μήνυμα ότι η EuroLeague πλέον λειτουργεί με πιο σύγχρονη εμπορική στρατηγική. Η εγκατάλειψη του μοντέλου της ονοματοδοσίας δίνει μεγαλύτερη αξία στο ίδιο το brand «EuroLeague» και απελευθερώνει τη λίγκα από μια ταμπέλα που συχνά επισκίαζε την ίδια τη διοργάνωση.
Η EuroLeague δείχνει έτσι πως δεν μένει στάσιμη, αλλά προσαρμόζεται στις εξελίξεις και επενδύει σε στρατηγικούς συνεργάτες με παγκόσμια απήχηση και με το οικονομικό σκέλος να είναι πιο ενισχυμένο από ποτέ, το μπάσκετ της κορυφαίας διοργάνωσης της Ευρώπης μπαίνει σε μια νέα εμπορική πραγματικότητα.
