Επική ατάκα Καλάθη για τον Γιάννη: «Είναι ένας κλόουν, ένας από εμάς»

Ο Νικ Καλάθης σε συνέντευξή του έδωσε επικές ατάκες για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο αλλά και για τον ερχομό του στον Παναθηναϊκό το 2009.

Ο Νικ Καλάθης φιλοξενήθηκε στο podcast των Euroinsiders και φορώντας τη φανέλα της Τότεναμ, έδωσε αρκετές ατάκες, χαρακτηρίζοντας με αρκετή δόση χιούμορ... κλόουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Συγκεκριμένα ο Νικ Καλάθης ρωτήθηκε για το πώς αισθάνεται όταν αγωνίζεται με την Εθνική, δίπλα στον Γιάννη.

«Αυτή τη στιγμή νιώθω Έλληνας. Νιώθω ότι είμαι 100% Έλληνας, ξέρεις, όταν φοράω αυτή τη φανέλα, γιατί νιώθω ότι έχω αφιερώσει χρόνο, ιδρώτα και αίμα κάθε καλοκαίρι. Παίζω με αυτούς τους τύπους. Και νομίζω ότι οι άλλοι, οι Έλληνες, ας πούμε, το ξέρουν αυτό, με σέβονται αρκετά για να πουν ότι είμαι Έλληνας. Είναι τιμή μου να φοράω τη φανέλα. Και νιώθω ευλογημένος. Nιώθω ότι τη φοράω για τον παππού μου, καταλαβαίνεις;

Δεν το κάνω μόνο για να περάσω το καλοκαίρι μου παίζοντας με τον Γιάννη, ξέρεις. Είναι καταπληκτικός. Είναι υπέροχος τύπος. Ακόμα καλύτερος εκτός γηπέδου, αλλά δουλεύει κάθε μέρα. Και δεν θα περίμενες από αυτόν που είναι, ας πούμε, ένας από τους τρεις καλύτερους παίκτες στον κόσμο, να συμπεριφέρεται έτσι. Ξέρεις, είναι ένας κλόουν. Είναι ένας από εμάς.

Είναι ξεκαρδιστικός και είναι υπέροχο να παίζεις μαζί του. Και ξέρεις, δεν είναι, πώς να το πω, γεμάτος εγωισμό. Ας πούμε ότι δεν είναι από αυτούς που λένε «δεν μπορείς να καθίσεις μαζί μου». Είναι ο πρώτος που τρώει McDonald’s ή λέει «Έι, Νικ, πήγαινε να κάνεις θεραπεία με τους ανθρώπους από τους Μπακς, εντάξει; Θα περιμένω». Τέτοια πράγματα» ήταν τα λόγια του Νικ Καλάθη.

Η ατάκα του Καλάθη για Σπανούλη και Διαμαντίδη

Φυσικά, δεν αναφέρθηκε μονάχα στην Εθνική, αλλά και στον καιρό του στον Παναθηναϊκό. Ο Καλάθης αναφέρθηκε και πάλι με χιούμορ στην αυτοπεποίθηση που είχε όταν ήρθε το 2009, αναφέροντας ότι δεν ήξερε... ποιους είχε συμπαίκτες.

«Μου είπε ο αδερφός μου ο Πατ ότι έρχομαι στην καλύτερη ομάδα της Ευρώπης και του απάντησα "με χρειάζονται". Είχαν τους Διαμαντίδη, Σπανούλη, Γιασικεβίτσιους, Ντρου Νίκολας. Δεν μπορούσα να σας πω ποιος ήταν ο Διαμαντίδης και ο Σπανούλης. Το μόνο που ήξερα είναι ότι θα πρέπει να τους διαλύσω στην προπόνηση και να με βάλει να παίξω ο Ομπράντοβιτς. Έδειξα τι μπορώ να κάνω στην προπόνηση αλλά δεν το περίμενα ότι θα έρθω και δε θα παίζω. Έπαιζα μόνο όταν κερδίζαμε με 20 πόντους».