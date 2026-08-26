Στο χείλος του γκρεμού εξακολουθεί να βρίσκεται η Μονακό η οποία προσπαθεί να μείνει όρθια παραθέτοντας budget της τάξεως των 6-7 εκατομμυρίων ευρώ.

Κρίσιμες είναι οι ώρες που περνάει η Μονακό αναφορικά με το μέλλον της και την... ύπαρξή της στον μπασκετικό χάρτη της Γαλλίας και της Ευρώπης.

Την Τρίτη 25 Αυγούστου, οι Μονεγάσκοι υπερασπίστηκαν την παραμονή της στο γαλλικό πρωτάθλημα ενώπιον της Γαλλικής Εθνικής Ολυμπιακής και Αθλητικής Επιτροπής (CNOSF), παρουσιάζοντας ένα πλάνο αισθητά διαφοροποιημένο από εκείνο που διακινούνταν μόλις λίγες ώρες νωρίτερα.

Αν και γινόταν λόγος για προϋπολογισμό που έφτανε τα 12,5 εκατομμύρια ευρώ, η εφημερίδα «Nice-Matin» αποκάλυψε σενάριο για budget μεταξύ των 6 έως 7 εκατομμυρίων ευρώ. Κι όλα αυτά τη στιγμή που ο σύλλογος καλείται να αναδομήσει από το μηδέν το ρόστερ του.

Λίγο πριν από την ακρόαση, ο νομικός σύμβουλος του συλλόγου έλεγε ότι στόχος ήταν ένας προϋπολογισμός της τάξεως των 12,5 εκατομμυρίων ευρώ για τη σεζόν 2026-2027 αλλά ύστερα μετά από 2.5 ώρες διαβουλεύσεων, το μέγεθος αναθεωρήθηκε στα 6 με 7 εκατομμύρια ευρώ, συνυπολογίζοντας τα ήδη διασφαλισμένα έσοδα αλλά και αυτά που ενδέχεται να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Στο παρόν στάδιο, η Μονακό υποστηρίζει ότι διαθέτει περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ σε καταγεγραμμένους πόρους, εκ των οποίων τα 3,27 εκατομμύρια είναι ήδη εισπραγμένα ή πλήρως πιστοποιημένα μέσω χορηγιών και αποζημιώσεων μεταγραφών.

Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση δικαίωσης η Μονακό θα πρέπει να συγκροτήσει ρόστερ σε χρόνο-ρέκορ καθώς ο μοναδικός με ενεργό συμβόλαιο είναι ο Μπεγκαρέν. Ο Γιακουμπα Ουαταρά οδεύει προς την επιστροφή του, ενώ εξετάζονται οι περιπτώσεις των Ζοέλ Αγιάγι και Αξέλ Τουπάν.