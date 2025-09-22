Η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε την απόκτηση του Λεονάρντο Τότε με πολυετές συμβόλαιο.

Ο Λεονάρντο Τότε εντάχθηκε στο φετινό ρόστερ της Αρμάνι για να ενισχύσει τη γραμμή ψηλών, λίγες μέρες πριν από την έναρξη της EuroLeague. Ο Ιταλός έρχεται από μια πολύ καλή σεζόν στη Νάπολι, με 14,0 πόντους και 6,0 ριμπάουντ ανά αγώνα, έχοντας ποσοστό ευστοχίας στα δίποντα 68,6%. Έχει αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες της Ιταλίας, με το ντεμπούτο του στην πρώτη κατηγορία να γίνεται το 2019 με την Βιρέλε Πέζαρο.

Ο Τότε έπαιξε με την εθνική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Under-18 το 2014 και το 2015, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Under-20 το 2016 και το 2017. Έπαιξε επίσης στο Παγκόσμιο Κύπελλο Under-17 του 2014. Ωστόσο, με την Εθνική ανδρών δεν είχε καμία συμμετοχή.

Ο παίκτης δήλωσε ιδιαίτερα ενθουσιασμένος για τη νέα πρόκληση της καριέρας του: «Είμαι χαρούμενος, περήφανος και τιμημένος που επιτέλους είμαι μέλος μιας τόσο αναγνωρισμένης ομάδας με τους πολλούς τίτλους της. Η Αρμάνι Μιλάνο έχει νικηφόρα παράδοση και σπουδαίους στόχους. Για μένα, το να έρθω εδώ είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Ανυπομονώ να ξεκινήσω να δουλεύω με τους νέους μου συμπαίκτες, το προπονητικό επιτελείο και να παίξω επιτέλους μπροστά στους οπαδούς μας».