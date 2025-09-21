Ο Παναθηναϊκός ευχαρίστησε τους 18.000 φιλάθλους που έδωσαν το «παρών» στο «Παύλος Γιαννακόπουλος» που έγινε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την παρουσία του στο έβδομο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» επικρατώντας στο τελευταίο του φιλικό παιχνίδι απέναντι στους Adelaide 36ers στο Σίδνεϊ με 106-89, ενώ είχε προηγηθεί το παιχνίδι στην Μελβούρνη, όπου οι «πράσινοι» νίκησαν την Παρτίζαν με 91-82.

Το τριφύλλι μέσω ανάρτησης ευχαρίστησε τον κόσμο που βρέθηκε στο πλευρό της ομάδας, με τον αριθμό να φτάνει τους 18 χιλιάδες οι οποίοι γέμισαν την Qudos Bank Arena ντύνοντάς την στα πράσινα κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους 36ers δημιουργώντας τρομερή ατμόσφαιρα.

18,000 voices, one heart, one love! 💚



From Athens to the other side of the world, you once again showed what it means to be part of the green family.



Thank you for honoring the memory of our beloved leader, Pavlos Giannakopoulos, with us and for making the 7th Pavlos… pic.twitter.com/O8YyMqw3YC September 21, 2025

Η ανάρτηση της ΚΑΕ

«18.000 φωνές, μία καρδιά, μία αγάπη.

Από την Αθήνα στην άλλη μεριά του κόσμου, δείξατε ξανά τί σημαίνει να είσαι μέρος της πράσινης οικογένειας.

Σας ευχαριστούμε που τιμήσατε την μνήμη του αγαπητού μας ηγέτη, Παύλου Γιαννακόπουλου, μαζί μας και που κάνατε το 7ο τουρνουά "Παύλος Γιαννακόπουλος" στο Σίδνεϊ πραγματικά αξέχαστο».