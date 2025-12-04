Γιαννακόπουλος: «Παραχωρούμε στον Ολυμπιακό το ΟΑΚΑ να έρθει να παίξει δωρεάν»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέσω story στο Instagram, είπε πως ο Παναθηναϊκός είναι πρόθυμος να παραχωρήσει το Telekom Center Athens στον Ολυμπιακό να παίξει δωρεάν.

Οριστικά αναβλήθηκε η αναμέτρηση Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague σχεδόν μία ώρα και 30 λεπτά πριν το τζάμπολ, καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν επέτρεψαν τη διεξαγωγή του αγώνα.

Συγκεκριμένα, η απόφαση πάρθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR είχε πάρει νωρίτερα θέση για την απόφαση να αναβληθεί το ματς λέγοντας μέσω story στο Instagram:

«Είμαι περίεργος να δω αν αυτή η ξεκάθαρη κατάσταση του ακατάλληλου γηπέδου, που σημαίνει 20-0 νίκη των αντιπάλων, θα εφαρμοστεί ή αν θα βγάλουν χαρτιά που θα μιλούν για ακραία καιρικά φαινόμενα και μπλα μπλα μπλα» είπε αρχικά και συνέχισε:

«Αυτά δεν είναι ακραία καιρικά φαινόμενα, έχουν γίνει πολλές φορές. Τώρα αν κάποιες ομάδες δεν έχουν επενδύσει για να γίνονται τα παιχνίδια με φυσιολογικές συνθήκες... Οι κανονισμοί είναι πολύ ξεκάθαροι. Είμαι αισιόδοξος πως η απόφαση που θα παρθεί θα είναι για 0-20. Για να δούμε».

Η νέα ανάρτηση

Μετά από λίγη ώρα ανήρτησε νέο story, όπου αναφέρει «Μαθαίνω μέσα στο αεροπλάνο, ότι το κράτος ανέβαλε την αναμέτρηση για λόγους ασφαλείας. Ποιος είναι ο λόγος ασφαλείας; Εν πάσει περιπτώσει, αυτά είναι για άλλη ώρα. Εμείς σαν Παναθηναϊκός παραχωρούμε απόψε το ΟΑΚΑ που έχουμε ρίξει 25 εκατομμύρια, στον Ολυμπιακό να έρθει να παίξει δωρεάν».