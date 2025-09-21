Ο... ορεξάτος Ρισόν Χολμς κυριαρχεί κάτω από το καλάθι και συνεργάζεται άψογα με τον Κώστα Σλούκα στο πολύ δυναμικό του ξεκίνημα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός δίνει το τελευταίο του φιλικό παιχνίδι απέναντι στους Adelaide 36ers στο Σίδνεϊ στο πλαίσιο του ξεχωριστού ταξιδιού του στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Είχε προηγηθεί το παιχνίδι στην Μελβούρνη, όπου οι «πράσινοι» νίκησαν την Παρτίζαν με 91-82.

Ο Ρισόν Χολμς συμπεριλήφθηκε στη 12άδα του Εργκίν Αταμάν για το ματς και έκανε την πρώτη του επίσημη «πράσινη» εμφάνιση (είχαν προηγηθεί και τα φιλικά απέναντι στο Περιστέρι και στον Κολοσσό στην Αθήνα).

Ο σέντερ του τριφυλλιού ξεκίνησε πολύ δυναμικά στο ματς όντας κυρίαρχος και στις δύο πλευρές του παρκέ. Μάλιστα πέρα από το γεγονός ότι συνεργάζεται ήδη με «κλειστά μάτια» με τον Κώστα Σλούκα, πήρε το επιθετικό ριμπάουντ, σκόραρε και κέρδισε και το φάουλ.