Παναθηναϊκός: Σκηνή από τα προσεχώς, pick n roll Σλούκα με Χολμς και το πρώτο καλάθι του Αμερικανού on camera (vid)
Ο Παναθηναϊκός δίνει το τελευταίο του φιλικό παιχνίδι απέναντι στους Adelaide 36ers στο Σίδνεϊ στο πλαίσιο του ξεχωριστού ταξιδιού του στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Είχε προηγηθεί το παιχνίδι στην Μελβούρνη, όπου οι «πράσινοι» νίκησαν την Παρτίζαν με 91-82.
Ο Ρισόν Χολμς συμπεριλήφθηκε στη 12άδα του Εργκίν Αταμάν για το ματς και έκανε την πρώτη του επίσημη «πράσινη» εμφάνιση (είχαν προηγηθεί και τα φιλικά απέναντι στο Περιστέρι και στον Κολοσσό στην Αθήνα). Ο σέντερ του τριφυλλιού συστήθηκε στους φίλους του Παναθηναϊκού περνώντας στο παρκέ στο πρώτο δεκάλεπτο.
Το πρώτο του καλάθι ήταν σε συνεργασία πικ εν ρολ με τον Κώστα Σλούκα, που ούτε εκείνος είχε παίξει στο ματς με την Παρτίζαν.
Δείτε το πρώτο του καλάθι
