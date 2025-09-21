Ρεάλ, EuroLeague: Ο Σκαριόλο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ενίσχυσης του ρόστερ
Ο Σέρτζιο Σκαριόλο ολοκλήρωσε την παρουσία του στην Εθνική Ισπανίας με τον πρόωρο αποκλεισμό στην α’ φάση του EuroBasket 2025 και πλέον επικεντρώνεται πλήρως στη Ρεάλ, έχοντας υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Μαδριλένους.
Ο Ιταλός προπονητής παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στην AS, όπου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο ενδεχόμενο νέας προσθήκης στο ρόστερ, τονίζοντας:
«Θα ξεκινήσουμε τη σεζόν έτσι και είμαστε ανοιχτοί σε μια προσθήκη, γιατί δεν θα πω ψέματα, υπήρξαν συζητήσεις με αρκετούς παίκτες σε αυτές τις θέσεις (δυάρι–άσος), που όμως δεν κατέληξαν κάπου για διάφορους λόγους. Είμαστε ανοιχτοί σε ό,τι προκύψει στην αγορά, αλλά ταυτόχρονα πιστεύουμε ότι μπορούμε να ανταγωνιστούμε από τώρα στη σεζόν, ειδικά αν οι τραυματίες επιστρέψουν έγκαιρα. Ένας κομβικός παίκτης σε αυτή τη θέση, όπως ο Αμπάλδε, δεν έχει προπονηθεί ούτε δευτερόλεπτο με την ομάδα».
Η «Βασίλισσα» ξεκινά τις υποχρεώσεις της στη EuroLeague στην έδρα της Βίρτους Μπολόνια (30/9, 21:45).
