Οι Ισπανοί τίμησαν τον Σέρτζιο Σκαριόλο για τη 15ετή θητεία του στον πάγκο της εθνικής με τον Μεγαλόσταυρο του Βασιλικού Τάγματος Αθλητικής Αξίας.

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο, στα 64 του χρόνια, έλαβε την ύψιστη τιμή για τη μακροχρόνια προσφορά του στην εθνική Ισπανίας. Μετά την αποχώρησή του από το τιμόνι της «Φούρια Ρόχα», τιμήθηκε με τον Μεγαλόσταυρο του Βασιλικού Τάγματος Αθλητικής Αξίας, την υψηλότερη τιμητική διάκριση που απονέμεται στην Ισπανία για εξαιρετικά αθλητικά επιτεύγματα και προσφορά στον αθλητισμό και η οποία χορηγείται από την Ισπανική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, ο Ιταλός τεχνικός αποχώρησε μετά τον αποκλεισμό των Ισπανών από το EuroBasket 2025, ολοκληρώνοντας έτσι τη δεύτερη θητεία του, η οποία ξεκίνησε το 2015. Η πρώτη του θητεία ήταν από το 2009 έως το 2012. Υπό την καθοδήγησή του, η Ισπανία αναδείχθηκε σε υπερδύναμη, κατακτώντας οκτώ μετάλλια: ασημένιο και χάλκινο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 και του 2016, χρυσό στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2019, καθώς και τέσσερα χρυσά στο EuroBasket (2009, 2011, 2015, 2022) και ένα χάλκινο το 2017.

Αναγνωρίζοντας τη μεγάλη του προσφορά, το υπουργικό συμβούλιο της χώρας ενέκρινε τη μέγιστη διάκριση που απονέμεται από την ισπανική κυβέρνηση στον τομέα του αθλητισμού.

Ο ίδιος θα συνεχίσει να εργάζεται στην Ισπανία, σε ένα γνώριμο περιβάλλον, καθώς επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου είχε βρεθεί την τριετία 1999-2002, για να την καθοδηγήσει στην EuroLeague.