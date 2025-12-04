Kαμπάτσο και Ντεκ έδειξαν για άλλη μια φορά την αγάπη τους για την Αργεντινή, αφού χρειάστηκε να κάνουν ταξίδι 28.000 χλμ!

Αγάπη για την πατρίδα και αφοσίωση. Αυτό έδειξαν για άλλη μια φορά οι Φακούντο Καμπάτσο και Γκάμπριελ Ντεκ. Σε οκτώ ημέρες, οι δύο παίκτες έχουν πετάξει από τη Βουλγαρία στην Κούβα, από την Κούβα στην Αργεντινή, από την Αργεντινή στην Ισπανία και τώρα στην Τουρκία, όπως παρουσιάζει το θέμα της AS.

Πολίτες του κόσμου οι δύο παίκτες της Ρεάλ μέσα σε λίγες μέρες, αφού σε 8 μέρες πήγαν σε 5 χώρες και ταξίδεψαν συνολικά 28.000 χλμ. Απίθανοι!

Aναλυτικά όσα αναφέρει για τους δύο παίκτες

Η τελευταία εβδομάδα για τους Φακούντο Καμπάτσο και Γκαμπριέλ Ντεκ ήταν έντονη. Την Τρίτη, 26 Νοεμβρίου, έπαιξαν το παιχνίδι τους στο Euroleague εναντίον της Χαποέλ Ιερουσαλήμ στη Βουλγαρία και τρεις μέρες αργότερα ήταν στην Αβάνα για να αντιμετωπίσουν την Κούβα (68-80). Συνολικά, περισσότερα από 8.500 χιλιόμετρα για να μην χάσουν το πρώτο ραντεβού της Αργεντινής στα προκριματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027 του Κατάρ. Μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στην Κίνα το 2019 και την απουσία από τις Φιλιππίνες το 2023, η Αλμπισελέστε δεν θέλει να χάσει άλλα Παγκόσμια Κύπελλα, γι' αυτό όλοι θέλουν να βοηθήσουν.

Δύο μέρες αργότερα, και σχεδόν 7.000 χιλιόμετρα παραπάνω, η μονομαχία επαναλήφθηκε στο Μπουένος Άιρες (105-49) και κανένας από τους δύο δεν έφτασε τα 20 λεπτά: 18:09 για τον πόιντ γκαρντ (6 πόντοι, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ) και 18:50 για τον Ντεκ (18 πόντοι, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ για 22 στην αξιολόγηση), ο οποίος περιέγραψε τη διαδικασία σε συνέντευξη στο ESPN. «Ο Πάμπλο Πριτζίονι και η Αργεντίνικη Ομοσπονδία είχαν στείλει ένα γράμμα με το αίτημα, αλλά τότε εμείς ήμασταν μαζί με τον 'Τσάτσο' Ροντρίγκεζ και τον Μαρτίνας Πότσιους, τους αθλητικούς διευθυντές, καθημερινά, και τους είπαμε ότι θέλαμε να έρθουμε. Από όλη αυτή τη στήριξη, βρισκόμαστε εδώ», παραδέχτηκε σε αυτή τη συνέντευξη.

Οι δύο παίκτες επέστρεψαν στη Μαδρίτη μετά τον δεύτερο αγώνα, που διεξήχθη τις πρώτες ώρες από Δευτέρα σε Τρίτη, με άλλο ένα ατέλειωτο ταξίδι διάρκειας πάνω από δέκα ωρών και 10.000 χιλιομέτρων. Στάση στην ισπανική πρωτεύουσα πριν πάρουν άλλο αεροπλάνο για να πετάξουν προς την Κωνσταντινούπολη (2.700 χιλιόμετρα), όπου την Πέμπτη αντιμετωπίζουν την Eφές. Συνολικά, πάνω από 28.000 χιλιόμετρα σε οκτώ ημέρες για να μην χάσουν το ραντεβού τους με την Αργεντινή!