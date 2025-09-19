Ο Τόμας Γουόκαπ μίλησε για την κατάστασή του, αλλά και για το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε η Εθνική Ελλάδας.

Στο πλαίσιο του ημιτελικού του «International Basketball Tournament» στην Κρήτη, ο Ολυμπιακός επικράτησε της Αρμάνι Μιλάνο με 76-71 και ο Τόμας Γουόκαπ στάθηκε μπροστά στις κάμερες για να σχολιάσει την εικόνα της ομάδας του, αλλά και τη δική του κατάσταση ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος ήταν εξαιρετικός με 8 πόντους και 9 ασίστ απέναντι στην Αρμάνι, παραδέχτηκε ότι οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ακόμη αρκετά να βελτιώσουν στην άμυνα, τονίζοντας ότι η επίθεση θα έρθει με τον χρόνο καθώς η ομάδα βρίσκει ρυθμό. Παράλληλα, εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος από το καλοκαίρι που πέρασε, καθώς ξεκουράστηκε, δούλεψε σωστά στο σώμα και το παιχνίδι του και αισθάνεται σε εξαιρετική φυσική κατάσταση.

Ο Γουόκαπ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη μεγάλη επιτυχία της Εθνικής Ελλάδας με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για το κατόρθωμα, ενώ ξεκαθάρισε ότι, αν και θα ήθελε πολύ να είναι μέρος της προσπάθειας, γνωρίζει ότι πήρε τη σωστή απόφαση μένοντας εκτός για λόγους υγείας.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Τόμας Γουόκαπ:

Οι δηλώσεις του Γουόκαπ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Αρμάνι



Αποστολή στο Ηράκλειο: Αχιλλέας Μαυροδόντης pic.twitter.com/tPKCZ9kkwm — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 19, 2025

Για το παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο:

Ήταν ένα καλό φιλικό, ένα καλό ματς προετοιμασίας. Έχουμε σίγουρα πολλά πράγματα να δουλέψουμε, ειδικά στην άμυνα. Η επίθεση θα έρθει, είναι ακόμα νωρίς, αλλά βρίσκουμε σιγά-σιγά ρυθμό. Στην άμυνα όμως, υπάρχουν αρκετά πράγματα που πρέπει να διορθώσουμε και μάλιστα άμεσα, γιατί η σεζόν είναι προ των πυλών.

Για το πώς είναι η μέση του:

Ναι, είναι φανταστικά. Νομίζω φαίνεται κι από τον τρόπο που κινούμαι. Νιώθω πολύ καλά, δούλεψα σωστά το καλοκαίρι, ξεκουράστηκα όπως έπρεπε για πρώτη φορά μετά από καιρό. Είμαι πολύ χαρούμενος με το πώς κύλησε το καλοκαίρι, με τη δουλειά που έκανα στο σώμα και στο παιχνίδι μου. Νιώθω υπέροχα, κινούμαι άψογα. Επίσης, το ιατρικό επιτελείο εδώ έκανε εξαιρετική δουλειά για να λυθεί το θέμα.

Για το μετάλλιο της Εθνικής:

Ήταν καταπληκτικό. Χάρηκα πολύ που το παρακολούθησα, που τους στήριξα. Από το περασμένο καλοκαίρι φαινόταν ότι κάτι σπουδαίο χτιζόταν. Να συμβεί για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 20 χρόνια είναι εκπληκτικό. Πιστεύω ότι αυτό θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο. Συγχαρητήρια στους παίκτες, στο τεχνικό τιμ, στην ομοσπονδία. Το άξιζαν και το κέρδισαν.

Για το αν ζήλεψε που δεν ήταν στην Εθνική να πάρει κι εκείνος το μετάλλιο:

Ζήλια δεν είναι η σωστή λέξη, γιατί ξέρω ότι πήρα τη σωστή απόφαση. Αν έπαιζα φέτος το καλοκαίρι χωρίς να ξεκουραστώ και με τα προβλήματα στην πλάτη, τώρα θα ήμουν σε κακή κατάσταση μπαίνοντας στη σεζόν. Θα ήθελα να είμαι εκεί; Ναι, φυσικά. Θα ήθελα να πάρω μετάλλιο; Απόλυτα. Είναι φοβερό για τα παιδιά, αλλά δεν υπάρχει καμία κακή αίσθηση από μέρους μου. Είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτούς, έχω παίξει μαζί ή εναντίον όλων τους. Χάρηκα πολύ για την επιτυχία τους, για το τεχνικό τιμ. Ως ανταγωνιστής βέβαια, δεν μπορώ να πω ότι δεν σήμαινε τίποτα για μένα. Φυσικά και θα ήθελα να είμαι εκεί και να το κερδίσω μαζί τους.