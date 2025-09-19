Επικό tweet Φουρνιέ για Ράιτ: «Σταμάτησε να τρώει γαλακτομπούρεκο και μοιάζει με τον Σβαρτσενέγκερ»

Ο Εβάν Φουρνιέ σχολίασε με ένα άκρως χιουμοριστικό tweet την εικόνα του Μόουζες Ράιτ, που μετακόμισε το καλοκαίρι στη Ζάλγκιρις.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει της νέας σεζόν, επικρατώντας της Αρμάνι στο φιλικό τουρνουά της Κρήτης, με μπροστάρη τον Εβάν Φουρνιέ.

Ο οποίος λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης, βρήκε χρόνο για το αγαπημένο του twitter. Εκεί όπου σχολίασε τον πρώην συμπαίκτη του, Μόουζες Ράιτ. Παίκτης της Ζάλγκιρις, πλέον, ο Αμερικανός, με τον Φουρνιέ να τον χαρακτηρίζει «Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ», βλέποντάς τον να είναι σε εξαιρετική σωματική κατάσταση.

Ο Φουρνιέ είδε μια φωτογραφία του από τα φιλικά της Ζάλγκιρις και έκανε ένα... επικό σχόλιο. «Ο φίλος μου σταμάτησε να τρώει γαλακτομπούρεκο και μοιάζει με τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ» έγραψε ο Φουρνιέ, συνοδεύοντας με γέλια το χιουμοριστικό ποστ του.

Το tweet του Φουρνιέ για Ράιτ