Επικό tweet Φουρνιέ για Ράιτ: «Σταμάτησε να τρώει γαλακτομπούρεκο και μοιάζει με τον Σβαρτσενέγκερ»
Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει της νέας σεζόν, επικρατώντας της Αρμάνι στο φιλικό τουρνουά της Κρήτης, με μπροστάρη τον Εβάν Φουρνιέ.
Ο οποίος λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης, βρήκε χρόνο για το αγαπημένο του twitter. Εκεί όπου σχολίασε τον πρώην συμπαίκτη του, Μόουζες Ράιτ. Παίκτης της Ζάλγκιρις, πλέον, ο Αμερικανός, με τον Φουρνιέ να τον χαρακτηρίζει «Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ», βλέποντάς τον να είναι σε εξαιρετική σωματική κατάσταση.
Ο Φουρνιέ είδε μια φωτογραφία του από τα φιλικά της Ζάλγκιρις και έκανε ένα... επικό σχόλιο. «Ο φίλος μου σταμάτησε να τρώει γαλακτομπούρεκο και μοιάζει με τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ» έγραψε ο Φουρνιέ, συνοδεύοντας με γέλια το χιουμοριστικό ποστ του.
Το tweet του Φουρνιέ για Ράιτ
My man stopped eating Galaktoboureko and looks like Arnold Schwarzenegger🤣🤣🤣 @mant12_ pic.twitter.com/9SS7L0Fj0h— Evan Fournier (@EvanFourmizz) September 19, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.