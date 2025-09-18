Ο Νικ Καλάθης δεν θα συνεχίσει στη Μονακό σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα.

Το EuroBasket 2025 ολοκληρώθηκε με την Εθνική να ανεβαίνει στο βάθρο, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο, και τον Βασίλη Σπανούλη να επιστρέφει στην προετοιμασία της Μονακό, εκεί όπου τον περίμενε και ο πρόεδρος της ομάδας, Αλεξέι Φεντορίτσεφ, ο οποίος έβγαλε και ομιλία.

Πάντως σύμφωνα με γαλλικό Μέσο, BeBasket θα έχουμε αλλαγές στο ρόστερ της Μονακό. Οι Νικ Καλάθης και Ντονάτας Μοτιεγιούνας δεν υπολογίζονται σύμφωνα με το δημοσίευμα. «Αν και βρίσκονται στην προετοιμασία ο Μοτιεγιούνας κι ο Καλάθης δεν βρίσκονται στα πλάνα της ομάδας. Ο Λιθουανός ενδιαφέρει αρκετές ομάδες της EuroLeague», γράφει το κείμενο.

Ο Έλληνας γκαρντ βρίσκεται στο Πριγκιπάτο από τις 17 Ιούνη του 2024, αλλά όλα δείχνουν πως δεν θα συνεχίσει στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη που πέρασε έφτασε στον τελικό της Euroleague.