Ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε τους διεθνείς στο ΣΕΦ και ταξίδεψε μαζί τους στην Κρήτη για το τουρνουά IBT Crete.

Οι διεθνείς που ενίσχυσαν την προσπάθεια της Εθνικής Ελλάδας στο EuroBasket 2025 στον δρόμο προς το χάλκινο μετάλλιο, ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία του Ολυμπιακού.

Κώστας Παπανικολάου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Κώστας Αντετοκούνμπο τέθηκαν στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχτηκαν τους τέσσερις μεταλλιούχους, καθώς και τον γυμναστή Ανδρέα Γκατζούλη, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να δίνει συγχαρητήρια σε άπαντες. Ενώ οι Εβάν Φουρνιέ και Νίκολα Μιλουτίνοφ... τσέκαραν το χάλκινο μετάλλιο, με το οποίο γύρισαν οι διεθνείς.

Ο Ολυμπιακός, πλέον, στρέφει το βλέμμα του στο τουρνουά IBT Crete, όπου θα δώσει δύο ακόμα δυνατά φιλικά, πριν την επίσημη εκκίνηση της σεζόν. Εκεί, οι Πειραιώτες θα έχουν στη διάθεσή τους όλους τους διεθνείς. Την αποστολή δε θα ακολουθήσει φυσικά ο Μουστάφα Φαλ, αλλά ούτε και ο Κίναν Έβανς, ο οποίος θα λείψει για ένα διάστημα 15-20 ημερών μετά την οστεοχόνδρινη βλάβη στην δεξιά επιγονατίδα με την οποία ταλαιπωρείται.