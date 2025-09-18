Ολυμπιακός: Επέστρεψαν με το μετάλλιο στο στήθος οι διεθνείς
Ο Ολυμπιακός μπαίνει πλέον σε φουλ ρυθμούς στην προετοιμασία του, μιας και ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει διαθέσιμους και τους διεθνείς.
Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Τάιλερ Ντόρσεϊ και Κώστας Αντετοκούνμπο βρίσκονται πλέον στο ΣΕΦ, αφήνοντας πίσω τη σπουδαία επιτυχία τους στο EuroBasket.
Και οι τέσσερις, αλλά και ο γυμναστής του Ολυμπιακού και της Εθνικής, Ανδρέας Γκατζούλης φόρεσαν τα χάλκινα μετάλλια στο στήθος τους και πόζαραν με αυτά στο ΣΕΦ.
«Οι χάλκινοι στην Ευρώπη είναι πίσω» έγραψε η ΚΑΕ Ολυμπιακός στη δημοσίευσή της, συνοδεύοντας τις δύο φωτογραφίες.
Η ανάρτηση του Ολυμπιακού
The bronze champions of Europe are back! 🥉#OlympiacosBC pic.twitter.com/tBJddI5UcI— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 18, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.