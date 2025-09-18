Οι διεθνείς του Ολυμπιακού επέστρεψαν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, φέρνοντας μαζί τους και τα μετάλλια από το EuroBasket 2025.

Ο Ολυμπιακός μπαίνει πλέον σε φουλ ρυθμούς στην προετοιμασία του, μιας και ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει διαθέσιμους και τους διεθνείς.

Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Τάιλερ Ντόρσεϊ και Κώστας Αντετοκούνμπο βρίσκονται πλέον στο ΣΕΦ, αφήνοντας πίσω τη σπουδαία επιτυχία τους στο EuroBasket.

Και οι τέσσερις, αλλά και ο γυμναστής του Ολυμπιακού και της Εθνικής, Ανδρέας Γκατζούλης φόρεσαν τα χάλκινα μετάλλια στο στήθος τους και πόζαραν με αυτά στο ΣΕΦ.

«Οι χάλκινοι στην Ευρώπη είναι πίσω» έγραψε η ΚΑΕ Ολυμπιακός στη δημοσίευσή της, συνοδεύοντας τις δύο φωτογραφίες.