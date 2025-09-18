Δείτε τα highlights από την επικράτηση του Παναθηναϊκού επί της Παρτίζαν, με πρωταγωνιστές τους Κέντρικ Ναν και Ομέρ Γιούρτσεβεν, σε παιχνίδι που διεξήχθη στη Μελβούρνη στο πλαίσιο του φετινού «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Παρτίζαν στο φιλικό που διεξήχθη στη Μελβούρνη, στο πλαίσιο του «Παύλος Γιαννακόπουλος». Με το τελικό 91-82 να έχει δύο πρωταγωνιστές στο σκοράρισμα για τους «πράσινους».

Πρώτος σκόρερ για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Κέντρικ Ναν με 21 πόντους, έχοντας 5/10 δίποντα και 2/6 τρίποντα, μαζί με 8 ασίστ. Ενώ ο Ομέρ Γιούρτσεβεν προσέθεσε άλλους 20 πόντους με 9/11 δίποντα, με 13 ριμπάουντ.

Διψήφιος για τον Παναθηναϊκό ήταν και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος σκόραρε 10 πόντους, ενώ για την Παρτίζαν πρώτος σκόρερ ήταν ο Ντουέιν Ουάσινγκτον με 19.