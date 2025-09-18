Παναθηναϊκός - Παρτίζαν 91-82: Τα highlights της αναμέτρησης
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Παρτίζαν στο φιλικό που διεξήχθη στη Μελβούρνη, στο πλαίσιο του «Παύλος Γιαννακόπουλος». Με το τελικό 91-82 να έχει δύο πρωταγωνιστές στο σκοράρισμα για τους «πράσινους».
Πρώτος σκόρερ για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Κέντρικ Ναν με 21 πόντους, έχοντας 5/10 δίποντα και 2/6 τρίποντα, μαζί με 8 ασίστ. Ενώ ο Ομέρ Γιούρτσεβεν προσέθεσε άλλους 20 πόντους με 9/11 δίποντα, με 13 ριμπάουντ.
Διψήφιος για τον Παναθηναϊκό ήταν και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος σκόραρε 10 πόντους, ενώ για την Παρτίζαν πρώτος σκόρερ ήταν ο Ντουέιν Ουάσινγκτον με 19.
Παναθηναϊκός - Παρτίζαν: Τα highlights
