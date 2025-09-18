Ο Τζος Γκίντεϊ βρίσκεται στην John Cain Arena και παρακολουθεί από κοντά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν για το «Παύλος Γιαννακόπουλος» έχει έναν σταρ του NBA στις κερκίδες. Ο λόγος φυσικά για τον Τζος Γκίντεϊ.

Ο Γκίντεϊ, ο οποίος προπονήθηκε με τον Παναθηναϊκό στο διάστημα που οι «πράσινοι» βρίσκονται στην Αυστραλία, βρέθηκε στην John Cain Arena για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση.

Μεταξύ άλλων, ο Γκίντεϊ μίλησε για την προπόνηση που έκανε με τον Παναθηναϊκό αλλά και την κουβέντα με τον Κέντρικ Ναν. «Ναι, μίλησα μαζί τους. Μιλούν με τα καλύτερα λόγια τόσο για την ομάδα όσο και για την πόλη και την Ελλάδα γενικότερα. Δεν έχω ακούσει τίποτα αρνητικό, μόνο καλά πράγματα. Ήταν διασκεδαστικό να είμαι μαζί τους σήμερα».