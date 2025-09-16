Παναθηναϊκός: Έκανε προπόνηση με τους «πράσινους» ο Γκίντεϊ στη Μελβούρνη!
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ: Γιώργος Κούβαρης
Μια... έκπληξη περίμενε την ομάδα του Παναθηναϊκού στο γήπεδο όπου πραγματοποίησε την προπόνηση στη Μελβούρνη!
Ο Αυστραλός σταρ των Σικάγο Μπουλς, Τζος Γκίντεϊ, έδωσε το παρών στην προπόνηση των «πρασινων» και πήρε κανονικά μέρος δίπλα από τους Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Νίκο Ρογκαβόπουλο και Γιάννη Κουζέλογλου!
Συγκεκριμένα το προπονητικό κέντρο όπου προπονήθηκε ο Παναθηναϊκός είναι και αυτό στο οποίο γυμνάζεται ο Γκίντεϊ οπότε -και μέχρι να μεταβούν όλοι οι παίκτες στη Μελβούρνη- θα βοηθάει στις προπονήσεις του τριφυλλιού.
Αν μη τι άλλο έκλεψε την παράσταση στην προπόνηση και αυτό διότι την παρακολούθησαν από την εξέδρα και πολλά παιδιά από σχολεία της Μελβούρνης, τα οποία και αποθέωσαν, τόσο τον συμπατριώτη τους όσο και τους παίκτες των "πρασίνων".
Μάλιστα και μέχρι να καταφθάσει στην Αυστραλία και το δεύτερο γκρουπ με τους διεθνείς παίκτες και τον Εργκίν Άταμαν, ο Γκίντεϊ θα συνεχίσει να βοηθάει στις προπονήσεις της ομάδας μαζί με τον Ελληνοαυστραλό Έρικ Καρφίτσα, αλλά και τους Αυστραλούς παίκτες Τζάκσον Μακόι, Μοτζέιβ Κινγκ, Ντίλον Στιθ και Ζακ Τρίπλετ.
Να σημειωθεί ότι τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής (με εξαίρεση τον κλινήρη, Τι Τζέι Σορτς και τους Λεσόρ, Γκριγκόνις οι οποίοι προτιμήθηκε να μείνουν στην Αθήνα) θα φτάσει στη Μελβούρνη τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/9), ανήμερα του αγώνα με την Παρτίζαν (12:30 ώρα Ελλάδας).
Ο... Τζος Γκίντεϊ στον Παναθηναϊκό! 👀— George Kouvaris (@gkouvaris) September 16, 2025
Παίρνει μέρος στην προπόνηση των πράσινων στην Μελβούρνη!#paobc pic.twitter.com/xomBrduOLD
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.