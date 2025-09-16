Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στη Μελβούρνη για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και προπονήθηκε μαζί με την ομάδα ο σταρ των Σικάγο Μπουλς, Τζος Γκίντεϊ!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ: Γιώργος Κούβαρης

Μια... έκπληξη περίμενε την ομάδα του Παναθηναϊκού στο γήπεδο όπου πραγματοποίησε την προπόνηση στη Μελβούρνη!

Ο Αυστραλός σταρ των Σικάγο Μπουλς, Τζος Γκίντεϊ, έδωσε το παρών στην προπόνηση των «πρασινων» και πήρε κανονικά μέρος δίπλα από τους Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Νίκο Ρογκαβόπουλο και Γιάννη Κουζέλογλου!

Συγκεκριμένα το προπονητικό κέντρο όπου προπονήθηκε ο Παναθηναϊκός είναι και αυτό στο οποίο γυμνάζεται ο Γκίντεϊ οπότε -και μέχρι να μεταβούν όλοι οι παίκτες στη Μελβούρνη- θα βοηθάει στις προπονήσεις του τριφυλλιού.

Αν μη τι άλλο έκλεψε την παράσταση στην προπόνηση και αυτό διότι την παρακολούθησαν από την εξέδρα και πολλά παιδιά από σχολεία της Μελβούρνης, τα οποία και αποθέωσαν, τόσο τον συμπατριώτη τους όσο και τους παίκτες των "πρασίνων".

Μάλιστα και μέχρι να καταφθάσει στην Αυστραλία και το δεύτερο γκρουπ με τους διεθνείς παίκτες και τον Εργκίν Άταμαν, ο Γκίντεϊ θα συνεχίσει να βοηθάει στις προπονήσεις της ομάδας μαζί με τον Ελληνοαυστραλό Έρικ Καρφίτσα, αλλά και τους Αυστραλούς παίκτες Τζάκσον Μακόι, Μοτζέιβ Κινγκ, Ντίλον Στιθ και Ζακ Τρίπλετ.

Να σημειωθεί ότι τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής (με εξαίρεση τον κλινήρη, Τι Τζέι Σορτς και τους Λεσόρ, Γκριγκόνις οι οποίοι προτιμήθηκε να μείνουν στην Αθήνα) θα φτάσει στη Μελβούρνη τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/9), ανήμερα του αγώνα με την Παρτίζαν (12:30 ώρα Ελλάδας).