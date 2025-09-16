Ο Τζος Γκίντεϊ προπονήθηκε με τον Παναθηναϊκό στη Μελβούρνη και μετά το τέλος μίλησε στους Έλληνες εκπροσώπους του Τύπου.

Ο Τζος Γκίντεϊ μίλησε στους εκπροσώπους του ελληνικού Τύπου και εξήγησε πώς βρέθηκε να προπονείται με τον Παναθηναϊκό στην Αυστραλία, τόνισε πως Γκραντ και Ναν του είπαν τα καλύτερα για την Ελλάδα, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στην EuroLeague κάποια στιγμή στο μέλλον.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Τζος Γκίντεϊ:

Για την παρουσία του στην προπόνηση του Παναθηναϊκού:

«Εδώ κάνω προπονήσεις κάθε μέρα και έμαθα ότι θα έρθουν, οπότε ήταν μια καλή ευκαιρία να μπω κι εγώ σε ρυθμό. Είναι πολύ καλή ομάδα, με σεβασμό σε όλη την Ευρώπη. Έχουν αγώνα την Πέμπτη και ήταν κάπως “κουρασμένοι”, οπότε μαζί με μερικά παιδιά κατεβήκαμε να τους βοηθήσουμε, να ανεβοκατεβαίνουμε στο παρκέ, να τους προετοιμάσουμε για το ματς».

Για τη συζήτηση με τον Γκραντ και τον Ναν:

«Ναι, μίλησα μαζί τους. Μιλούν με τα καλύτερα λόγια τόσο για την ομάδα όσο και για την πόλη και την Ελλάδα γενικότερα. Δεν έχω ακούσει τίποτα αρνητικό, μόνο καλά πράγματα. Ήταν διασκεδαστικό να είμαι μαζί τους σήμερα».

Για το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στην EuroLeague:

«Δεν ξέρω… Ίσως μια μέρα. Ποτέ δεν λες ποτέ. Όπως είπα, μίλησα με τα παιδιά, αγαπούν την Ελλάδα και την ομάδα, μιλούν με πολύ καλά λόγια. Εγώ δεν έχω ακούσει τίποτα άλλο πέρα από θετικά. Οπότε, ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον».