Για άλλη μία φορά, ο Νίκολα Βούτσεβιτς δεν άφησε ασχολίαστη την ανάρτηση του Εβάν Φουρνιέ.

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από την τελευταία φορά που ο Νίκολα Βούτσεβιτς τρόλαρε την είδηση της επέκτασης του συμβολαίου του Εβάν Φουρνιέ στον Ολυμπιακό, με τις πλάκες μεταξύ τους να κρατάνε... χρόνια.

Είναι γνωστό πως οι δύο μπασκετμπολίστες διατηρούν στενή φιλία από την κοινή τους πορεία στο NBA για λογαριασμό των Ορλάντο Μάτζικ. Εκεί ήταν που δημιουργήθηκαν τα πρώτα πειράγματα ανάμεσά τους που φτάνουν μέχρι και σήμερα ακόμα κι αν τους χωρίζει ολόκληρος ο Ατλαντικός ωκεανός πια.

Ο Βούτσεβιτς... ξαναχτύπησε, λοιπόν, μέσω του «Χ», θέλοντας να... τρολάρει μία ανάρτηση του γκαρντ/ φόργουορντ του Ολυμπιακού που έγραφε: «Κάθε μέρα η επιλογή είναι δική σου», περνώντας το δικό του μήνυμα.

Ο Μαυροβούνιος δεν άφησε την ευκαιρια να πάει χαμένη σχολιάζοντας: «Τι θα κάναμε χωρίς τα εμψυχωτικά σου λόγια;», με αρκετή δόση ειρωνείας σαφώς.