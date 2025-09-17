Ολυμπιακός: Το μήνυμα του Μπαρτζώκα για το 5th Aegean Omiros College CRETE IBT (vid)
Η Κρήτη ετοιμάζεται να φορέσει τα... μπασκετικά της, καθώς πλησιάζει η ώρα για το 5ο Aegean Omiros College CRETE IBT! Την Παρασκευή (19/9, 20:30) ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αρμάνι Μιλάνο, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να απευθύνει κάλεσμα στους φιλάθλους να γεμίσουν το κλειστό της Αλικαρνασσού και να δώσουν ξεχωριστό χρώμα στη διοργάνωση.
Η δράση, όμως, ξεκινά νωρίτερα την ίδια μέρα, καθώς στις 18:00 η Φενέρμπαχτσε κοντράρεται με τον Ερυθρό Αστέρα σε ένα δυνατό άνοιγμα του τουρνουά. Οι ηττημένοι θα αγωνιστούν στον μικρό τελικό της Κυριακής (21/9, 18:00), ενώ οι νικητές θα παλέψουν στον μεγάλο τελικό στις 20:30, κλείνοντας ιδανικά μια τριήμερη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ στην Κρήτη.
