Η Παρτίζαν ταξίδεψε στην Αυστραλία για να συμμετάσχει στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», χωρίς να έχει ακόμη πλήρες ρόστερ.Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς εξήγησε ότι αυτό οφείλεται σε τραυματισμούς, στην ανάγκη ξεκούρασης των διεθνών, αλλά και στη γενικότερη έλλειψη παικτών στην αγορά.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, λίγες μέρες πριν από την έναρξη της νέας σεζόν και ενώ η Παρτίζαν του ταξιδεύει στην Αυστραλία για το τουρνουά με τον Παναθηναϊκό, μίλησε για το γεγονός ότι η ομάδα του πηγαίνει με ελλείψεις στο ρόστερ λόγω τραυματισμών, ξεκούρασης παικτών αλλά και του κενού που υπάρχει στην αγορά.

Ο Σέρβος τεχνικός υπογράμμισε ότι, ενώ η Παρτίζαν χρειάζεται ενίσχυση στη γραμμή των ψηλών ενόψει της νέας σεζόν, αυτό δεν κατέστη εφικτό εξαιτίας της έλλειψης που παρατηρείται στην ευρωπαϊκή αγορά. Με τη σεζόν να ξεκινά σε περίπου δύο εβδομάδες, ο έμπειρος κόουτς δείχνει προβληματισμένος για τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στο ρόστερ της ομάδας του.

«Η περιοδεία αυτή οργανώθηκε έτσι ώστε να πάμε εμείς και ο Παναθηναϊκός εκεί, καθώς ζουν πολλοί Σέρβοι αλλά και πολλοί Έλληνες. Για τον Παναθηναϊκό δεν ξέρω ακριβώς σε τι κατάσταση βρίσκεται, γιατί το σημαντικότερο για μένα είναι να κοιτάω την ομάδα μου. Εμείς βρισκόμαστε σε πολύ ιδιαίτερη κατάσταση. Τόσο ο Ταϊρίκ όσο και ο Φρανκ είναι εδώ, ενώ το θετικό είναι ότι ο Βάνια έκανε χθες την πρώτη του προπόνηση, θα ταξιδέψει μαζί μας και ελπίζω να αγωνιστεί και ο Καρλίκ Τζόουνς. Μας λείπει ο Μπόνγκα, που θα πάρει επτά μέρες ξεκούρασης μετά το EuroBasket, κάτι που σίγουρα είναι αναγκαίο για τον ίδιο. Έτσι, θα πάμε με τα νεαρά παιδιά και τους υπόλοιπους παίκτες και, όπως κι αν έχουν τα πράγματα, θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε την παραμονή μας εκεί και αυτά τα παιχνίδια για να δούμε πού βρισκόμαστε και τι έχουμε».

Ο προπονητής της Παρτίζαν αναφέρθηκε ειδικά στην επιστροφή του Βάνια Μαρίνκοβιτς και την αποθεραπεία του Καρλίκ Τζόουνς:

«Ο Βάνια στην πρώτη του προπόνηση χθες έδειξε καλά στοιχεία και σίγουρα χρειαζόταν την ξεκούραση. Ο ίδιος το είχε ζητήσει. Πιστεύω πως είναι τρομερά δύσκολο για τους παίκτες, μετά από ένα Ευρωπαϊκό, Παγκόσμιο ή Ολυμπιακούς Αγώνες, να επιστρέφουν αμέσως. Είναι απαραίτητο να ξεκουράζονται, και ψυχικά και σωματικά. Επέστρεψε με μεγάλη διάθεση. Ο Καρλίκ είναι καλά, είχε ένα πρόβλημα στο χέρι, αλλά νιώθει καλύτερα. Δεν θελήσαμε να ρισκάρουμε νωρίτερα λόγω μιας συμφωνίας που υπήρχε, όμως είναι βέβαιο ότι θα αγωνιστεί στην Αυστραλία».

Ο Ομπράντοβιτς μίλησε και για τα προβλήματα τραυματισμών, ειδικά σε ό,τι αφορά τον Ταϊρίκ Τζόουνς, αλλά και για την έλλειψη ψηλών στην αγορά:

«Όταν σχεδιάζαμε τη σεζόν, είχαμε πει ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη τους τραυματισμούς και τον αριθμό των αγώνων. Χρειάζονται τουλάχιστον έξι ψηλοί παίκτες, αυτή τη στιγμή έχουμε τέσσερις. Με τον Οσέτκοφσκι και τον Πάρκερ που είναι υγιείς, αλλά και τον Ταϊρίκ και τον Ποκουσέφσκι που είναι εκτός. Φυσικά χρειαζόμαστε τουλάχιστον έναν ακόμα ψηλό. Όλο το καλοκαίρι προσπαθήσαμε, δουλέψαμε πάνω σε αυτό, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να κάνουμε κάτι για διάφορους λόγους. Αυτό δεν είναι τόσο πρόβλημα για τα φιλικά, όπως με τη Μακάμπι, όπου μας κυριάρχησαν απόλυτα. Το πρόβλημα είναι στην προπόνηση. Αναγκαζόμαστε με τους παίκτες που έχουμε να δουλεύουμε σε εντελώς διαφορετικά πράγματα. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά όπως έχω πει, έτσι είναι, αυτή είναι η ομάδα μας, έτσι θα δουλέψουμε. Ελπίζω όταν επιστρέψουμε από την Αυστραλία να είναι καλύτερη η κατάσταση και να έχουμε εκείνες τις λίγες μέρες πριν την έναρξη της σεζόν, ώστε να τις εκμεταλλευτούμε ως ένα μικρό στάδιο προετοιμασίας».