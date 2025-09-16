Παναθηναϊκός: Η δεύτερη μέρα στην Αυστραλία είχε τα πάντα! (vid)
Λίγες ημέρες απομένουν πλέον για την έναρξη του φετινού «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αυστραλία, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να αντιμετωπίζει την Πέμπτη (18/9, 12:30) την Παρτίζαν Βελιγραδίου και τους 36ers της Αδελαΐδας (21/9) .
Οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν την πρώτη τους προπόνηση στη Μελβούρνη. Όπως φαίνεται μέσα από το βίντεο της ΚΑΕ, εκεί βρέθηκε τόσο ο Τζος Γκίντεϊ αλλά και πλήθος νεαρών φίλων, οι οποίοι μαζεύτηκαν έξω από το γήπεδο και παρακολουθούσαν πίσω από τα τζάμια την προπόνηση της ελληνικής ομάδας.
Από την πλευρά της, η NBL καλωσόρισε τον Παναθηναϊκό με δείπνο στην Αυστραλία. Υπενθυμίζουμε ότι στο Νότιο ημισφαίριο δεν αναμένεται να είναι ο Ματίας Λεσόρ, ο Μάριους Γκριγκόνις και ο Τι Τζέι Σορτς.
𝐇𝐢𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐮𝐫𝐭 𝐢𝐧 𝐀𝐮𝐬𝐭𝐫𝐚𝐥𝐢𝐚 🇦🇺☘️
Enjoy all the exclusive footage from our very first training session in Melbourne, capturing the hard work, focus and unseen moments behind our preparation! 🎥#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 #OneClubOneApp… pic.twitter.com/89KD5l7Bmi— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 16, 2025
