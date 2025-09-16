Όπως φαίνεται μέσα από το βίντεο του Παναθηναϊκού, το «τριφύλλι» πραγματοποίησε την προπόνησή του με την παρουσία του Τζος Γκίντεϊ αλλά και αρκετών νεαρών φίλων που μαζεύτηκαν έξω από το γυμναστήριο. Μετά από όλα αυτά, υπήρξε και δείπνο καλωσορίσματος από την NBL.

Λίγες ημέρες απομένουν πλέον για την έναρξη του φετινού «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αυστραλία, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να αντιμετωπίζει την Πέμπτη (18/9, 12:30) την Παρτίζαν Βελιγραδίου και τους 36ers της Αδελαΐδας (21/9) .

Οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν την πρώτη τους προπόνηση στη Μελβούρνη. Όπως φαίνεται μέσα από το βίντεο της ΚΑΕ, εκεί βρέθηκε τόσο ο Τζος Γκίντεϊ αλλά και πλήθος νεαρών φίλων, οι οποίοι μαζεύτηκαν έξω από το γήπεδο και παρακολουθούσαν πίσω από τα τζάμια την προπόνηση της ελληνικής ομάδας.

Από την πλευρά της, η NBL καλωσόρισε τον Παναθηναϊκό με δείπνο στην Αυστραλία. Υπενθυμίζουμε ότι στο Νότιο ημισφαίριο δεν αναμένεται να είναι ο Ματίας Λεσόρ, ο Μάριους Γκριγκόνις και ο Τι Τζέι Σορτς.