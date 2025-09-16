Παναθηναϊκός: Το δείπνο καλοσωρίσματος της NBL στους «πράσινους» (vid)
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ: Γιώργος Κούβαρης
Η αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκεται στη Μελβούρνη για το «Τουρνούα Παύλος Γιαννακόπουλος» και εκεί τον περίμενε... έκπληξη, αφού προπονήθηκε μαζί του και ο Τζος Γκίντεϊ, ο ΝΒΑer των Μπουλς.
Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Η NBL, διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος μπάσκετ στην Αυστραλία, διοργάνωσε δείπνο καλωσορίσματος στους ανθρώπους του τριφυλλιού. Το παρών έδωσαν τόσο η μητέρα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, Δέσποινα όσο και ο πρόεδρος της ομάδας Βασίλης Παρθενοπουλος.
Φυσικά, στο δείπνο παρευρέθηκε όλο το σταφ, όπως και οι παίκτες που βρίσκονται ήδη στην Αυστραλία. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους υπόλοιπους, οι Σλούκας, Καλαϊτζάκης, Μήτογλου, Σαμοντούροβ, Τολιόπουλος, Ερνανγκόμεθ, Γιούρτσεβεν, Όσμαν και Χολμς προσγειώνονται στην Μρλβούρη τα ξημερώματα (ώρα Αυστραλίας) της Πέμπτης, όπως και οι Έργκιν Άταμαν και Τσενκ Γιλντιρίμ
Θυμίζουμε πως Γκριγκόνις και Λεσόρ δεν θα ταξιδέψουν, καθώς προτιμήθηκε από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού να μείνουν στην Αθήνα, όπως και ο Σορτς.
