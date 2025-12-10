Ο Παναθηναϊκός ταξιδέυει στο Μιλάνο για την αναμέτρηση με την Αρμάνι (11/12), με τον Έργκιν Άταμαν να μην έχει στην διάθεσή του τους Τσέντι Όσμαν και Ρισόν Χολμς.

Οι δύο παίκτες δεν έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα τραυματισμών που τους ταλαιπωρούν, με αποτέλεσμα ο Έργκιν Άταμαν να μην τους συμπεριλαμβάνει στην αποστολή για την Ιταλία.

Μένει να δούμε την κατάστασή τους το επόμενο διάστημα, προκειμένου οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού να ξέρουν εάν θα μπορέσουν να υπολογίσουν κάποιον εκ των δύο στ διαβολοβδομάδα.