Παναθηναϊκός: Όσμαν και Χολμς δεν ταξίδεψαν για Μιλάνο
Χωρίς τους Τσέντι Όσμαν και Ρισόν Χολμς αναχωρεί για Μιλάνο ο Παναθηναϊκός, με τους Πράσινους να μην έχουν στην διάθεσή τους τους δύο αυτούς παίκτες στο ματς με την Αρμάνι (11/12).
Οι δύο παίκτες δεν έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα τραυματισμών που τους ταλαιπωρούν, με αποτέλεσμα ο Έργκιν Άταμαν να μην τους συμπεριλαμβάνει στην αποστολή για την Ιταλία.
Μένει να δούμε την κατάστασή τους το επόμενο διάστημα, προκειμένου οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού να ξέρουν εάν θα μπορέσουν να υπολογίσουν κάποιον εκ των δύο στ διαβολοβδομάδα.
